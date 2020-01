Udenlandske styrkers tilstedeværelse i Irak er blevet meningsløs, siger militsleder efter USA-angreb i Bagdad.

Lederen af en magtfuld irakisk milits, Hadi al-Amiri, opfordrer på nationalt tv "alle nationale styrker" til at stå sammen om at få udvist udenlandske styrker.

Det siger han ikke mange timer efter, at USA ved et droneangreb i Iraks hovedstad, Bagdad, dræbte den iranske general Qassem Soleimani og den irakiske militsleder Abu Mahdi al-Muhandis.

- Vi opfodrer alle vore nationale styrker til at stå sammen for at kunne udvise udenlandske styrker. Deres tilstedeværelse er blevet meningsløs i Irak, siger Amiri.

Han leder den magtfulde Badr-organisation. Det er en milits, der støttes af Iran.

Organisationen kæmpede på den iranske side under den blodige krig mellem Irak og Iran fra 1980 til 1988.

Amiri leder også den næststørste politiske blok i Iraks parlament.

