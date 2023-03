Lyt til artiklen

Er den norske højesteretsdommer Jens Edvin Skoghøy i flere måneder blevet forgiftet af sin nu tidligere ukrainske kone? Eller er det falske beskyldninger?

Det spørgsmål har fyldt rigtig meget i Norge, siden den magtfulde dommer i november sidste år stod frem med beskyldningen mod sin ekskone.

Og nu tager sagen en ny udvikling.

Højesteretsdommerens ekskone, Nataliia Skoghøy, truer ham nemlig med en retssag, hvis ikke han trækker anklagerne tilbage, og betaler hende en erstatning for falske beskyldninger.

Her ses højesteretsdommerens ekskone Nataliia Skoghøy på pressemøde i onsdags. Hun truer ham med en retssag, hvis ikke han trækker anklagerne tilbage, og betaler hende en erstatning for falske beskyldninger. Til højre for hende på billedet ses hendes bror. Foto: Ralf Lofstad. Vis mere Her ses højesteretsdommerens ekskone Nataliia Skoghøy på pressemøde i onsdags. Hun truer ham med en retssag, hvis ikke han trækker anklagerne tilbage, og betaler hende en erstatning for falske beskyldninger. Til højre for hende på billedet ses hendes bror. Foto: Ralf Lofstad.

På et pressemøde onsdag eftermiddag sagde Nataliia Skoghøys advokat, Linnéa Tereza Karlberg, at højesteretsdommeren får to uger til at beslutte, om han vil betale erstatning, fordi han er kommet med falske beskyldninger mod hende i medierne.

Hvor meget hun vil have i erstatning fra eksmanden, vil hendes advokat dog ikke svare på endnu.

»Vi skal ikke tage stilling til omfanget endnu. Først vil vi lytte til, hvad Skoghøy har at sige, og hvad han svarer på vores varsel,« sagde advokaten Linnéa Tereza Karlberg til Dagbladet.

Norsk presse var massivt tilstede ved pressemødet, hvor alle forsøgte at få ord fra Nataliia Skoghøy, der dog var ret kortfattet.

»Det har været meget sårende for mig,« sagde hun på engelsk til Aftenposten.no.

Højesteretsdommeren og den ukrainske kvinde fandt hinanden på en hjemmeside for online dating for fire år siden.

I februar 2020 blev de gift, og hun flyttede til Norge, men efter et par års ægteskab gik det åbenbart helt galt.

Helt konkret påstår Jens Edvin Skoghøy, at ekskonen fra maj til oktober i 2022 gav ham bedøvelsesmidler for at forgifte ham

Højeretsdommeren hævder, at han i oktober var indlagt en uge med forgiftningerne, og da han konfronterede hende med anklagerne om forgiftning, stak hun af.

Men det påstår Nataliia Skoghøy altså er usandt.

Højesteretsdommer Jens Edvin Skoghøy fortæller, at han opfatter varslet om en eventuel retssag som et forsøg på afpresning.

»Jeg ser stævningsmeddelelsen, og den måde der forløber på, som et åbenlyst forsøg på afpresning,« siger højesteretsdommeren til TV 2 Norge efter pressemødet.

Han fastholder anklagerne om forgiftning og slår fast, at han er parat til at møde i retten.

»Jeg mener, at det ser ud til, at de kommer til at forsøge at skade mig og på den måde tror, ​​at jeg vil betale for at få fred,« siger Jens Edvin Skoghøy til mediet.

Så den bizarre sag i Norge ser altså ud til at fortsætte i noget tid endnu.