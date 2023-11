Siden 10. november har utallige jordskælv, store sprækker i jorden og faren for et vulkanudbrud holdt indbyggerne i den islandske by Grindavik væk fra deres hjem.

De nyeste vurderinger peger på, at risikoen for et udbrud er steget. Det skriver islandske RUV.

Under halvøen Suðurnes løber der en omtrent 15 kilometer lang sprække med magma. Tidligere lød vurderingen, at magmaen løb cirka 800 meter under overfladen.

I de seneste par dage har der været svagere og færre jordskælv i området. Det kunne umiddelbart lyde som en god nyhed for Grindaviks 3500 indbyggere, der håber på at kunne vende hjem.

Men den lave aktivitet er muligvis en indikation på, at magmaen er kommet tættere på overfladen, siger seismolog Kristín Jónsdóttir på et pressemøde fredag.

Den seismiske aktivitet har skabt store sprækker i Grindavik. Foto: Marko Djurica/Reuters/Ritzau Scanpix

Da vulkanen Fagradalsfjall gik i udbrud i 2021, så man en lignende række begivenheder, pointerer Kristín Jónsdóttir. Her startede udbruddet efter antallet og styrken af jordskælvene havde været aftagende i en periode.

De islandske myndigheder vurderer, at et eventuelt udbrud vil finde sted ved Hagafell nord for Grindavik, men at der er en risiko for udbrud langs hele den 15 kilometer underjordiske sprække.

For at beskytte Grindavik, vigtig infrastruktur og turistmagneten Den Blå Lagune er man gået i gang med at konstruere en flere kilometer lang jordvold omkring Hagafell, for at holde lavaen væk.

B.T. har tidligere talt med Hans Vera, der til daglig bor i Grindavik. Han fortalte, hvordan de kun fik fem minutter til at pakke deres ting, da de skulle evakueres.