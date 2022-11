Lyt til artiklen

Et enkelt dosis af det hallucinogene stof, der også findes i magiske svampe, kan dramatisk reducere symptomerne på en alvorlig depression.

Det er netop blevet påvist af det største studie af sin slags på området.

Man skal dog ikke styrte ud på den nærmeste golfbane, hvor de magiske svampe (spids nøgenhat) ofte findes i Danmark, for at forsøge at blive kureret.

De 233 patienter, der deltog i det internationale forsøg, fik alle en dosis på 25 mg af et syntetisk stof, der ligner psilocybin. Samtidig fik de også psykologisk støtte, og de var alle sammen i bedring efter blot tre uger. Det skriver Sky News.

Dette foto viser, hvordan patienterne oplevede psilocybinbehandlingen. Foto: AFP PHOTO / COMPASS Pathways Vis mere Dette foto viser, hvordan patienterne oplevede psilocybinbehandlingen. Foto: AFP PHOTO / COMPASS Pathways

Deltagerne kunne ikke klare de traditionelle antidepressiva, i stedet fik de det syntetiske stof COMP360.

Samtidig blev de overvåget af en terapeut, som forberedte dem på et seks til otte timer langt hallucinogent 'trip'.

En rapport i New England Journal of Medicine viste, at patienterne, som modtog 25 mg af det kunstige psilocybin, oplevede stor effekt. Deres depression blev reduceret kraftigt allerede dage efter behandlingen.

De, der fremstiller medicinen – COMPASS Pathways – planlægger at starte et større forsøg ved nytårstid. De skal forsøge at få bekræftet, at virkningen af behandlingen forhåbentlig varer længe.

Her ses en beholder, der indeholder COMP360-psilocybinkapsler. Foto: AFP PHOTO / COMPASS Pathways Vis mere Her ses en beholder, der indeholder COMP360-psilocybinkapsler. Foto: AFP PHOTO / COMPASS Pathways

Og at der ikke forekommer for mange bivirkninger af den. Flere end syv ud af ti patienter kunne melde om kvalme, svimmelhed eller træthed under det tidligere forsøg.

»Det viser, at COMP360 psilocybin har en virkelig effekt. Og at finde den er nødvendigt for at blive godkendt som ny behandlingsform i fremtiden,« siger professor Guy Goodwin fra universitetet i Oxford.

Videnskabsfolk mener, at psilocybin kan genforbinde områder i hjernen hos folk, der ellers er udsat for negative tanker i en depression.

Det er en helt anderledes mekanisme, der gør sig gældende ved den traditionelle antipression. I den ændrer man niveauet af neurotransmitteren serotonin i hjernen.