En fransk domstol fastholder, at et magasin skal betale stor erstatning for at bringe fotos af topløs Kate.

København. Det franske magasin Closer har endnu en gang lidt nederlag i sagen om fotos af en topløs hertuginde Kate, der blev bragt i 2012.

En domstol i Frankrig har således besluttet at opretholde en bøde på 45.000 euro - cirka 335.000 danske kroner - for at bringe billederne af den solbadende hertuginde.

Billederne blev taget i september 2012, hvor den britiske prins William og hertuginden var på ferie i Sydfrankrig.

Parret blev fotograferet med lange telelinser, da de slappede af ved en pool på et slot, som tilhører David Amstrong-Jones, der er 2. jarl af Snowden og nevø til dronning Elizabeth.

Det udløste harmfulde reaktioner fra den britiske kongefamilie, og parret selv reagerede med "vrede og vantro".

To redaktører fra bladet Closer samt to fotografer, der angiveligt har taget billederne, ankede den første dom, som de modtog i september sidste år i sagen.

Men onsdag fastholder en højere retsinstans altså bøden.

Closer argumenterede i den første retssag, at billederne var i offentlighedens interesse og bidrog til et positivt billede af det royale par.

Men i et brev, som kom frem i retten sidste år, udtalte prins William, at sagen fik smertefulde minder frem om, hvordan paparazzofotografer jagtede hans mor, Diana. Hun mistede livet i en bilulykke i 1997, hvor hun blev forfulgt af fotografer.

/ritzau/AFP