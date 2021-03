The New Yorker forstår ikke Oscar-nomineringen af "Druk". Andre medier giver filmen varme ord med på vejen.

For første gang siden 2017 har en dansk film mulighed for at vinde en Oscar for Bedste Internationale Film.

Thomas Vinterbergs "Druk" blev mandag nomineret til den prestigefyldte statuette. Og instruktøren selv blev hædret med en nominering for Bedste Instruktør.

Det huer imidlertid ikke anmelderen ved det amerikanske magasin The New Yorker.

- Hvad angår de nominerede (for Bedste Instruktør, red.) er der kun én - Thomas Vinterberg - der ikke også er nomineret til Bedste Film. Hans film er i stedet nomineret til Bedste Internationale Film, men jeg mener, at den ikke hører hjemme i nogen af kategorierne, skriver magasinets filmanmelder Richard Brody.

Andre anmeldere er dog mere positivt stemte. The New York Times kaldte filmen en "sød og underligt ydmyg tragikomedie om fornøjelserne ved banal overdådighed", da avisen anmeldte den i december.

Også det amerikanske onlinemedie Vox stod dengang klar med rosende ord til Vinterbergs film. Mediet gav filmen fire og en halv ud af fem stjerner.

- Jeg kan slet ikke overdrive min kærlighed til filmen nok, skrev anmelder Alissa Wilkinson.

Avisen Los Angeles Times havde også mestendels gode ord til overs for "Druk".

- "Druk" er en støjende, overraskende dejlig fortolkning af den norske psykiater Finn Skårderuds teori om, at mennesker er født med 0,5 promille alkohol for lidt i blodet og bør drikke regelmæssigt i løbet af dagen for at kompensere, lyder det i anmeldelsen.

Herhjemme solgte "Druk" over 800.000 biografbilletter, før vinterens coronanedlukning også lukkede biograferne.

"Druk" er et drama om fire gymnasielærere og deres forsøg på at genfinde livsgnisten ved hjælp af indtagelse af alkohol.

Lærerne beslutter sig for at teste en teori om, at mennesket er født med en halv promille for lidt. Men jo mere alkohol, de får indenbords, jo mere begynder det at køre af sporet.

Oscaruddelingen løber sædvanligvis af stablen i februar, men coronakrisen har i år fået oscarakademiet til at skubbe prisuddelingen til april.

/ritzau/