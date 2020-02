Den ældste mand i et amerikansk fængsel, John 'Sonny' Franzese, er død i en alder af 103 år.

Han var næstkommanderende i Colombofamilien, en berygtet mafiafamilie i New York, indtil 1990'erne - og en af mafiaens mest kyniske mordere.

Da han fyldte 100 år i 2017 blev han godt nok sluppet fri, men allerede dengang sagde myndighederne, at han var den ældste fange i det føderale fængselssystem.

Han var indvandrer til Amerika, for han blev født 6. februar 1917 i den italienske by Napoli. Han var den yngste af 19 børn.

Men han voksede op i Brooklyn, hvor hans far havde et bageri. Der arbejdede han, indtil han skulle være soldat i 1942.

Det gik mindre godt. Et år efter blev han sendt hjem på grund af en 'udtalt morderisk tilbøjelighed'. Det skriver Sky News.

Selv sagde han, at det hele var en misforståelse.

Han havde simpelthen ønsket at dræbe fjenden i stedet for at have køkkentjansen.

Hjemme i Brooklyn igen, faldt Colombofamilien snart over hans færdigheder.

Han blev optaget i 1950, da han var 33 år, og han bevægede sig hurtigt op ad rangstigen i forbryderfamilien.

Han gik til fester med stjernerne som Frank Sinatra, Dean Martin og Sammy Davis Jr. Og han tjente masser af penge på sin andel af financieringen af pornofilmen 'Deep Throat' i 1972.

I marts 1967 fik Franzese sin første dom for at have planlagt fire bankrøverier.

Året efter stod han for retten for mordet på en informant, der blev skudt seks gange, stukket ned 17 gange og druknet med cementblokke om fødderne.

Han blev frikendt for mordet, selv om anklagerne påstod, at han havde pralet med at være involveret i op til 50 mord.

Han begyndte afsoningen af en ikke tidsbestemt fængselsstraf på op til 50 år, men blev sat på fri fod i 1978.

Han kunne dog ikke nære sig, og var snart tilbage bag tremmer for at bryde prøveløsladelsen.

I 2011 blev han dømt for at afpresse beskyttelsespenge, og han fik otte års fængsel.

Hans søn, Michael, der forlod mafiaen i 1995, har fortalt den amerikanske avis New York Times, at hans far var en 'kamæleon'.

»Hjemme var han en far fuld af kærlighed, men på gaden en hård fyr, som aldrig fortrød noget, aldrig ville indrømme noget kriminelt, aldrig opgive en ven, aldrig overtræde Mafiaens uskrevne lov - altid en gangster,« sagde han.

John Franzese døde på et hospital i New York. Han efterlader sig tre sønner, to døtre og en række børne- og oldebørn.