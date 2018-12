80-årig juveler blev anholdt, kort før han officielt skulle indsættes som ny topleder, oplyser myndighederne.

Det italienske politi har anholdt en ny mafiaboss, Settimino Mineo, og snesevis af andre mistænkte. Det meddeler myndighederne ifølge AFP.

Politiet foretog anholdelsen af den 80-årige juveler Mineo og 45 andre på Sicilien, netop som Mineo officielt skulle udnævnes som topleder ved et møde for en række mafialedere, skriver AFP.

De mistænkte sigtes for afpresning, illegal våbenbesiddelse, brandstiftelse, mafiamedlemskab og andre lovovertrædelser, siger politiets efterforskere.

Den sicilianske mafia havde indkaldt til et særligt møde, en cupola, som ikke har været samlet i en årrække, rapporterer italienske medier.

Ved mødet skulle Mineo indsættes som topleder på den post, som også den berygtede mafialeder Salvatore "Toto" Riina tidligere besad.

Riina stod bag en voldskampagne, som fik italienske myndigheder til at optrappe krigen mod Siciliens mafia, Cosa Nostra. Han døde i november sidste år på et hospital i Parma af naturlige årsager efter at have været fængslet i næsten 25 år.

Han havde fået 26 livstidsdomme for dusinvis af drab i årene 1969-1992.

Med Riina som mafiaboss dræbte Cosa Nostra mafiadommerne Giovanni Falcone og Paolo Borsellino og en lang række andre i offentlige embeder, herunder Siciliens guvernør Piersanti Mattarella.

Da Riina kom i fængsel, blev han afløst som boss i Cosa Nostra af Bernardo Provenzano, også kendt som "Bulldozeren".

Han endte med at komme i fængsel i 2006 og kæmpede ved domstolene for at blive løsladt af helbredsårsager. Det skete aldrig. Han døde sidste år bag tremmer - 83 år.

/ritzau/AFP