Detaljer fra efterforskningen af mordet på mafiabossen Francesco 'Frankie Boy' Cali tegner mere og mere et billede af en særdeles kynisk likvidering.

Ikke alene har morderen lokket det 54-årige overhoved for Gambino-familien i en dødsfælde. Drabsmanden har også været iskold, grundig og fattet, da vedkommende med en pistol placerede seks projektiler Francesco Calis krop.

Således skriver ABC7 på baggrund af adskillige kilder, hvordan overvågningsbilleder viser gerningsmandens adfærd i øjeblikkene før mafiabossen blev myrdet.

Det er allerede kendt, at gerningsmanden kørte til Calis hjem i Todt Hill på Staten Island i New York.

Politiet i New York har indledt en stor efterforskning efter drabet på mafiaboss Francesco Cali. Foto: SPENCER PLATT

Her bakkede morderen sin bil ind i mafiabossens parkerede Cadillac.

Sammenstødet fik nummerpladen til at falde af den store Cadillac, og larmen lader til at have fået Francesco Cali til at komme ud at sit hus for at besigtige situationen.

Det endte med at koste ham livet, men ikke lige med det samme.

Morderen lader til at have været tålmodig og til at have givet sig god tid til at slå til, så planen ikke kunne slå fejl.

Frank Cali i 2018. Nu er han likvideret. Foto: HANDOUT

Overvågningsbilleder viser angiveligt, at mafiabossen og hans drabsmand talte sammen og trykkede hinanden i hænderne i sekunderne inden likvideringen. Francesco Cali anede ikke uråd.

For billederne viser videre, at mafiabossen roligt vendte sig om for at samle den nedfaldne nummerplade op og lægge den i Cadillacens bagagerum.

Med to hænder om pistolen sigtende på mafiabossens ryg affyrede drabsmanden nu sit våben.

Videoen af drabet er ikke offentliggjort, da den desværre er så grynet, at det alligevel ikke er sandsynligt at morderen kan identificeres ud fra optagelserne, forklarer politikilder til mediet.

Politiet i New York har indledt en stor efterforskning efter drabet på mafiaboss Francesco Cali. Foto: SPENCER PLATT

Politiet i New York er ved at undersøge om andre husstande har brugbare overvågningsbilleder.

Ifølge eksperter tyder mordet, der er det første på et overhoved for en af de store amerikanske mafiaer i New York i 34 år, på at skulle sende en besked, skriver ABC7.

Den tolkning er baseret på, at morderen slet ikke har gjort sig umage med at skjule, hvad der skete.

Spørgsmålet er nu, hvad den besked er.