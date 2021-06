»Jeg er et dyr,« sagde Giovanni Brusca, da han blev arresteret i 1996. Siden blev han dømt for mere end 100 mord. Nu er han løsladt, og italienerne er rasende.

Hvis man i det sydlige Italien spørger de lokale, om mafiaen stadig eksisterer, så er der mange, der smilende ryster på hovedet og siger, at det er noget, udlændinge tror. Der er såmænd ikke mafia hos dem længere.

Giovanni Brusca er et levende eksempel på, at det ikke er rigtigt. Den 64-årige mand, der kaldes 'Svinet' eller 'u scannachristiani' – menneskedræberen – blev arresteret i 1996 og kaldes af myndighederne for en af de mest brutale forbrydere, de har fanget og dømt.

"Svinet", som Brusca kaldes, siger selv, at han har myrdet mindst 150 mennesker, og han kan ikke huske deres navne. Foto: ANSA Vis mere "Svinet", som Brusca kaldes, siger selv, at han har myrdet mindst 150 mennesker, og han kan ikke huske deres navne. Foto: ANSA

I år 2000 valgte Brusca valgte at samarbejde med myndighederne. Ved den lejlighed sagde han:

»Jeg er et dyr. Hele mit liv har jeg arbejdet for Cosa Nostra. Jeg har myrdet mere end 150 mennesker, jeg kan ikke engang huske deres navne.«

Blandt hans ofre er den berømte mafiadommer Giovanni Falcone. Brusca aktiverede bomben, der dræbte Falcone, som havde viet sit liv til at bekæmpe organiseret kriminalitet.

Han har også indrømmet at have kvalt en 11-årig dreng og efterfølgende opløst hans krop i syre.

Et banner mindes Giovanni Falcone and Paolo Borsellino, to dommer der blev dræbt af mafiaen i 1992. Foto: ANGELO CARCONI Vis mere Et banner mindes Giovanni Falcone and Paolo Borsellino, to dommer der blev dræbt af mafiaen i 1992. Foto: ANGELO CARCONI

Alligevel blev han tirsdag løsladt. Mange italienere er uforstående.

Den italienske avis la Repubblicas overskrift lød: »Brusca løsladt – den ondeste boss«.

Også pårørende til de mange ofre er vrede.

»Jeg er rystet. Staten arbejder imod folket. Efter 29 år er vi stadig ikke klar over, om Brusca overhovedet angrer. Manden, der ødelagde min familie, er på fri fod,« sagde Tina Montinaro til la Repubblica.

Også politisk var der modstand mod løsladelsen. Tidligere statsminister Enrico Letta sagde, at det var et slag i mellemgulvet på italiensk demokrati, mens partilederen for det højreorienterede Lega Nord, Matteo Salvini, kategoriserede Brusca som et menneske uden for rækkevidde:

»Han er et vilddyr, der aldrig bør lukkes ud af fængslet,« sagde Salvini.

En plaka fra 2017t viser at Brucas tidligere mafiachef, Toto Riina er død. Foto: CIRO FUSCO Vis mere En plaka fra 2017t viser at Brucas tidligere mafiachef, Toto Riina er død. Foto: CIRO FUSCO

Hans løsladelse giver endnu en gang liv til debatten om, hvordan man skal bekæmpe den italienske mafia, og hvorvidt det overhovedet er muligt at bekæmpe organiseret kriminalitet med de love, der gælder nu.

»På det menneskelige plan smerter hans løsladelse mig. Men loven om strafnedsættelse ved samarbejde med myndighederne for mafiosoerne var en lov, min bror ønskede, og derfor skal vi respektere den,« sagde Maria Falcone, søster til dommeren, som Giovanni Brusca slog ihjel, til ANSA.

Giovanni Bruscas samarbejde med myndighederne menes at have medvirket til optrevlingen af en række mafiasyndikater. Hans tidligere mafiachef, superbossen Totò Riina, døde i fængslet i 2017.

I maj anholdte italiensk politi 31 ledende medlemmer af den berygtede N’Dragheta-mafia, der har hovedsæde i Calabrien. Anholdte mafiosi, der samarbejder med politiet, har haft stor betydning for optrevling af mafiaaktivitet de seneste år.

Men organiseret kriminalitet er stadig udbredt i Italien. I en rapport fra 2019 skrev Europol, at italiensk mafia fortsat spiller en afgørende rolle i det italienske samfund, og at deres magt strækker sig langt ind i politiske kredse:

»Deres magt er uden sidestykke i Europa. De udnytter huller i lovgivning og korrupte administratorer. De styrer kriminalitet, vasker penge og har indflydelse på hele det europæiske kontinent,« stod der i Europols rapport.

25 år efter sin anholdelse er massemorderen Giovanni Brusca igen en fri mand. Langtfra alle er overbevist om, at han vil holde sig på dydens smalle sti i sit nye liv.