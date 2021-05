I 22 år har Rocco Morabito med tilnavnet "kokainkongen fra Milano" været eftersøgt. Mandag slog politiet til.

En mafiaboss, der har være på flugt i flere år, er blevet anholdt i Brasilien.

Det oplyser justitsministeriet i Brasilien mandag lokal tid.

Rocco Morabito, der har tilnavnet "kokainkongen fra Milano", er medlem af den syditalienske mafia Ndrangheta.

Organisationen menes at være det største forbrydersyndikat i Italien og en af Europas største importører af kokain fra Sydamerika.

Han har i 22 år været efterlyst af det italienske politi. Den nu 54-årige mafialeder er i sit fravær idømt over 30 års fængsel for narkosmugling og andre grove forbrydelser.

I 2017 blev han anholdt i Uruguay, men to år senere lykkedes det ham sammen med tre medfanger at flygte fra et fængsel i hovedstaden Montevideo.

De fortsatte videre til en nærliggende gård, som de plyndrede, og siden forsvandt.

Mandag klappede fælden så igen for Rocco Morabito. Sammen med to andre udenlandske statsborgere blev han anholdt på et hotel i den nordøstlige kystby João Pessoa.

Italiensk og brasiliansk politi har samarbejdet i efterforskningen, og italienske politifolk deltog i mandagens aktion.

Den ene af de to øvrige er ligeledes efterlyst i sit hjemland Italien. Men Rocco Morabito er den største fangst ifølge en udtalelse fra justitsministeriet i Brasilien.

- Han blev betragtet som den næstmest eftersøgte kriminelle i Italien og anklaget for at være involveret i Ndrangheta, der anses for at være en af de største og mest magtfulde kriminelle organisationer i verden, lyder det fra ministeriet.

Kriminelle grupper i Brasilien er de senere år blevet store aktører i den transatlantiske handel med kokain og andre former for narko i samarbejde med kriminelle bander fra især Italien, Holland og Balkan-regionen.

At Morabito blev anholdt i det nordøstlige del af Brasilien kan være en indikation på, at kriminelle i stigende grad afskiber deres kokainforsendelser fra landets fattigere regioner på grund af voksende kontrol med de største havne i den sydøstlige del af Brasilien.

/ritzau/Reuters