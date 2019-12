I øjeblikket vokser antallet af personer smittet med mæslinger med over 100 om dagen, oplyser Samoas regering.

Dødstallet fra et mæslingeudbrud i østaten Samoa er steget til 53. Det oplyser regeringen mandag.

Imens vokser antallet af mennesker, der er smittet med sygdommen, med mere end 100 om dagen i den lille stillehavsnation.

Langt de fleste døde er små børn. Således er 48 af de 53 døde børn under fire år.

Under udbruddet er der registreret 3700 tilfælde af mæslinger blandt østatens cirka 200.000 indbyggere. Alene mellem søndag og mandag er der registreret 198 nye tilfælde.

Den 20. november erklærede Samoa undtagelsestilstand efter flere dødsfald, som mentes at skyldes et udbrud af mæslinger.

Alle skoler og universiteter blev lukket, og myndighederne har siden forsøgt at undgå større forsamlinger af mennesker.

I slutningen af oktober indløb de første meldinger om dødsfald som følge af mæslinger. Det fik regeringen til at erklære en mæslingeepidemi, ligesom at den varslede, at alle skal vaccineres, hvis de ikke allerede er det.

Siden er 58.150 mennesker blevet vaccineret.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, anbefaler, at omkring 95 procent af en befolkning bør være vaccineret for at sikre befolkningens immunitet.

I Samoa ligger vaccinedækningen på blot 31 procent.

Ifølge WHO er antallet af mæslingeudbrud steget på verdensplan i de senere år - også i udviklede lande, hvor sygdommen ellers stort set var udryddet.

Vaccinen mod mæslinger, fåresyge og røde hunde - den såkaldte MFR-vaccine - er sikker og effektiv, men sundhedspersonale over hele verden kæmper i stigende grad mod vaccineskeptikere.

Forældre, der undersøger, hvor sikker vaccinen er, bliver ledt på vildspor af misinformation på internettet og religiøse, kulturelle og højreekstremistiske overbevisninger.

Samoa ligger i Stillehavet cirka midtvejs mellem New Zealand og Hawaii.

