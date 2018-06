Containerskibet "Alexander Mærsk" reagerede på et nødopkald fredag og ændrede kurs i Middelhavet.

København. Det danske Mærsk Line oplyser til nyhedsbureauet AFP, at et af dets skibe har samlet 113 migranter op ud for det sydlige Italiens kyst.

Det er containerskibet "Alexander Mærsk", som måtte ændre kurs, efter at det modtog et nødopkald tidligt fredag.

Det bekræfter pressetalsmand Mikkel Elbek Linnet fra Mærsk.

Han kan ikke oplyse præcist, hvor de 113 migranter blev samlet op, eller på hvilket tidspunkt, nødopkaldet kom.

Der er heller ikke oplysninger om, hvad det var for en type fartøj, som nødopkaldet kom fra.

/ritzau/