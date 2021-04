Normalt åbner man ikke maven på alligatorer hos slagterbutikken Cordray's i South Carolina, men måske de vil gøre det i fremtiden.

For i maven på en alligator på mere end 3,6 meter fandt de flere mærkværdige ting, skriver New York Post.

Alligatoren var blevet jaget og dræbt af Ned McNeely i et alligatorbelastet område langs Edisto-floden.

Men det skulle vise sig, at alligatoren ikke bare var til gene i området, men også en serie-hundemorder.

I maven på den 200 kilo tunge alligator fandt slagteren og Ned McNeely flere ting, som alligatoren ikke kunne fordøje.

»Vi åbner normalt ikke maven, men det gjorde vi i dag. Fem hundemærker, en kuglejakke, et tændrør, masser af skildpaddeskaller og flere bobcat-kløer var indeni. To af hundetegnene var læsbare, og et telefonnummer fungerede stadig,« afslørede slagterbutikken Cordray i et Facebook-indlæg.

Og hvad gør man så, når man kan læse et telefonnummer på et hundetegn i maven på en alligator?

Man ringer selvfølgelig til nummeret. Og da de ansatte i slagterbutikken kom igennem til ejeren af telefonen, så kunne vedkommende da også bekræfte, at hans hund var blevet væk.

Manden havde nemlig kigget på ejendomme i området, hvor alligatoren blev dræbt, 24 år tidligere, hvor hans hund forsvandt.