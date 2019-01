To australske mænd, iført elefanthuer, hældte benzin ud over en dreng på to år og truede med at sætte ild til ham for øjnene af hans mor.

Det skete under et røveri i Launceston på Tasmanien, oplyser det lokale politi. Det skriver tv-stationen ABC.net.au

De hældte også benzin over den 23-årige mor, da de 2. januar truede sig vej ind i hjemmet på Kay Street ved syvtiden om morgenen.

Politiet tror, at mændene var på udkig efter to mænd.

Da de ikke var til stede, truede de i stedet moderen og sønnen med at brænde huset ned.

De forlod efter hændelsen, der af politiet beskrives som forfærdelig, huset med en sum penge.

Da de ankom til huset, tiltvang de sig vej ind gennem fordøren. Politimanden John Parker oplyser, at mændene med elefanthuer truede drengens mor.

»Da de ikke var i stand til at få den information, de ville have øste de benzin ud over moderen og den to-årige dreng.«

»De truede med at sætte ild til drengen, mens hans mor så på,« sagde han.

Drengen blev ikke skadet, for benzinen var kun på hans tøj, men han skulle alligevel på hospitalet til en undersøgelse.

Moderen så ud til at klare de fint, men som dagene er gået har hun fået nogle komplikationer af benzinen.

Politiet oplyser, at de to mænd er kendt af ofrene.