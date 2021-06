To mænd, som smed en sofa fra fem meters højde ned på en kvinde og gav hende alvorlige skader, slipper for en fængselsstraf.

De var i færd med at flytte sofaen ud af en lejlighed, skriver Sky News.

Den 33-årige Lee Morrison og den 27-årige Barrie Law var for retten i Aberdeen, Skotland i mandags. De havde på forhånd erklæret sig skyldige i hensynsløs adfærd.

Selve begivenheden skete 7. december 2019. De to mænd forsøgte at fjerne sofaen fra Laws lejlighed i Aberdeen, da de simpelthen smed den ned fra taget af neglesalonen Nailco Nail Bar.

Parret fortalte i retten, at de ikke kunne finde på en anden måde at få sofaen ud af lejligheden.

De to mænd siger, at de tjekkede for at se, om kysten var klar, inden de smed sofaen ned fra en højde på næsten fem meter.

Desværre ramte møblet Edita Butkeveiciute. Hun var en arbejder i neglebaren, som stod udenfor på det tidspunkt.

Ifølge sigtelsen fik hun 'alvorlige skader og permanente misdannelser' ved mødet med den faldende sofa.

Retten hørte, at hun lider af panikanfald nær ved høje bygninger, hun kan ikke sidde ned i mere end 40 minutter, og hun har problemer med at sove, siden det skete.

Laws advokat George Mathers sagde, at Law fik et kæmpe chok, da han opdagede kvinden.

»Han troede, at hun var død, han var rystet ind til grundvolden. Han følte sig så skyldig over, hvad han havde gjort. Det vil forfølge ham i resten af hans liv.«

Morrisons advokat Debbie Ginniver sagde, at hans klient bestemt ikke havde til hensigt, at nogen skulle komme til skade.

»Det var en katastrofal fejltagelse af Morrison. Hvis han kunne vende tiden tilbage til 7. december 2019, ville han ikke lave den samme fejltagelse.«

Sheriffen William Summers sagde, at hvis de to mænd havde smidt sofaen ned uden at se sig for, så var en fængselsstraf uundgåelig.

»Men jeg kan acceptere, at I tog jeres forholdsregler, selvom de ikke kunne forhindre katastrofen. For at sige det simpelt, så er det svært af forestille sig nogen gøre det mere ansvarsløst end at smide en sofa ned fra et tag.«

Law skal betale lidt over 100.000 kroner som kompensation og udføre 150 timers samfundstjeneste. Morrison slipper med at betale godt 26.000 kroner, men han skal også gøre samfundstjeneste i 150 timer.

Kvinden, det hele gik ud over, er godt tilfreds:

»Jeg blev skadet af hændelsen og det har gjort mit liv sværere. Men jeg ønsker ikke, at de skal sidde i fængsel. Jeg ønsker bare at fokusere på at blive rask og komme videre med livet, som jeg bedst formår.«