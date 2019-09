To australske kammerater fra delstaten Victoria er blevet fanget på tv, mens de på dramatisk vis forsvarer deres hjem mod tre unge tyve.

Videoen af deres sammenstød er blevet delt på Facebook, og den viser de to mænd – den ene kun iført underbukser – jagte og konfrontere tyvene.

To af de tre teenagere løber først ind i den bil, de forsøger at stjæle, men deres forfølgere er stædige.

En af de to forfølgere, en 21-årig mand, var som nævnt meget sparsomt påklædt, og han smadrede ruden til bilen med en forhammer for at stoppe biltyveriet.

De to kammerater er nået ud til tyveknægtenes bil og forsøger at få fat i dem. Foto: Facebook / Thomastown 3074 Vis mere De to kammerater er nået ud til tyveknægtenes bil og forsøger at få fat i dem. Foto: Facebook / Thomastown 3074

I mellemtiden fik hans kammerat, en 24-årig mand, trukket en anden teenager ud fra bilen.

De to teenagere havde forsøgt at stjæle bilen tidligt om morgenen søndag. Det skriver The Herald Sun.

Videoen viser teenagerne løbe ud af huset, da de bliver jagtet ud på verandaen af den 24-årige.

Manden rammer benet på en af teenagerne, og de to falder, men kommer hurtigt på benene igen og fortsætter udenfor.

Den ene tyveknægt er på vej ud af bilen til et møde med de to kammerater. Foto: Facebook / Thomastown 3074 Vis mere Den ene tyveknægt er på vej ud af bilen til et møde med de to kammerater. Foto: Facebook / Thomastown 3074

To af teenagerne sprang derefter ind i en bil i indkørselen, men den 24-årige trak straks den ene ud af bilen igen og trak ham over vejen, hvor han gik løs på ham.

I mellemtiden havde manden i underbukserne travlt med at smadre bilens vindue for at få den anden tyveknægt ud.

De tre ungersvende var brudt ind i hjemmet for at stjæle en bil, oplyser politiet.

Efter slagsmålet med de to mænd stak de alle tre af i en anden stjålen bil. Det lykkedes dem forinden at slå en af de to modige mænd, og han måtte en tur på hospitalet med småskader.

De tre indbrudstyve blev anholdt efter en kort politijagt, og de unge mænd, der er mellem 16 og 17 år, blev sigtet for mere end 60 forskellige forhold, der alle stammer fra forbrydelser over hele Melbourne.

Alle tre er tilbageholdt og kommer for en ungdomsdomstol ved en senere lejlighed.