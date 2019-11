To italienske mænd er blevet dømt for en voldtægt, som endte med at sende en kvinde på hospitalet i flere dage.

Det var også en voldtægt, hvor de to italienere ved navn Lorenzo Costanzo og Ferdinando Orlando 'fejrede' det efterfølgende.

Voldtægten skete på Toy Room-natklubben i Soho-bydelen i London, skriver The Sun.

De to mænd mødte en ekstremt beruset kvinde på dansegulvet, som de kyssede på skift.

Seks minutter efter, at de havde mødt hende, blev hun slæbt til et andet rum, hvor de foretog voldtægten.

De voldtog hende to gange af så slem karakter, at hun efterfølgende havde behov for en operation og var indlagt i to dage på hospitalet.

En læge har udtalt i forbindelse med retssagen, at han ikke før har set en så ‘usædvanlig alvorlig personskade’.

Lorenzo Costanzo og Ferdinando Orlando optog deres handlinger, der tager omkring 16 minutter.

Videoovervågning fra natklubben viser, at de to mænd på 25 og 26 år gav hinanden highfives og krammede hinanden, efter de havde gennemført den alvorlige voldtægt.

»Highfives og kram viser simpelthen, hvad de tænkte om, hvad de havde gjort. Den fejrende opførsel demonstrerer lige præcis, hvordan de følte,« siger politiinspektør Rebecca Woodsford.

»Det er virkelig chokerende billeder.«

Kvinden, der optræder anonymt i artiklen, har i forbindelse med sagen fortalt, at hun knap kunne gå efter voldtægten, og at hun følte en enorm smerte.

Og da hun hørte, at de to mænd highfivede efter, at de havde gennemført voldtægten, fik hun lyst til at kaste op.

»Da jeg fandt ud af, at mere end en mand var involveret, følte jeg mig alvorligt syg med tanken om, at to mænd gennemførte en så forfærdelig handling mod mig,« har hun sagt.

Ferdinando Orlando er kommet med en undskyldning til kvinden for ikke at have vist nok respekt.

Begge mænd har fået en straf på syv og et halvt års fængsel for voldtægten.