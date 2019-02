Nødhjælp skal ikke ind i Venezuela, mener præsident Maduro. Derfor vil han nu lukke grænsen mod Brasilien.

Venezuelas præsident, Nicolás Maduro, vil lukke grænsen til Brasilien torsdag nat.

Det siger han torsdag aften ifølge Reuters.

Maduro vil lukke grænsen for at holde nødhjælp ude af landet, som oppositionen og den brasilianske regering ønsker at føre ind i Venezuela, siger han.

Oppositionen i Venezuela, ført an af Juan Guaidó, har talt for at bringe nødhjælp ind i landet, men det er ifølge Maduro et billigt trick for at underminere hans regering.

Grænsen til Colombia overvejer Maduro også at lukke, da en del nødhjælp er kommet frem til grænsebyen Cucuta.

/ritzau/