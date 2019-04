Der er indgået en aftale med Røde Kors om at bringe nødhjælp til Venezuela, siger præsident Nicolas Maduro.

Venezuelas regering har indgået en aftale med Røde Kors om levering af nødhjælp til Venezuela.

Det oplyser Venezuelas siddende præsident, Nicolás Maduro, natten til torsdag dansk tid i en meddelelse bragt på venezuelansk stats-tv og -radio.

Store dele af den venezuelanske befolkning er plaget af en omfattende mangel på mad, medicin og andre basale fornødenheder.

Maduro oplyser, at hans regering og Røde Kors er enige om "at arbejde sammen med FN-organer om at bringe så meget humanitær hjælp ind i Venezuela som muligt".

Aftalen er ikke officielt bekræftet af Røde Kors. Men udmeldingen er en direkte kovending for Maduro.

Han har tidligere benægtet, at Venezuela er ramt af en humanitær krise. Han beskylder desuden amerikanske sanktioner for at være skyld i landets økonomiske problemer.

Maduro er midt i en magtkamp med landets oppositionsleder, Juan Guaidó, der bakkes op af blandt andet USA og EU-lande.

/ritzau/AFP