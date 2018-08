Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, har overlevet et dramatisk attentatforsøg udført med droner, oplyser minister. Maduro er uskadt, mens syv soldater er såret.

Angrebet blev udført med droner, der var fyldt med sprængstof, da Maduro var i gang med en tale ved en militær ceremoni, som du kan se i videoen foroven.

Mens Maduro talte om Venezuelas økonomi, gik lyden pludselig. Soldater kunne ses sætte i løb, før transmission, der blev sendt direkte på både tv og radio, stoppede, skriver nyhedsbureauet Reuters natten til søndag dansk tid.

Venezuelas præsident, Nicolás Maduro (i midten), på podiet med sin hustru Cilia Flores (tv.), i sekunder før talen helt uventet bliver afbrudt. Foto: VENEZUELAN GOVERNMENT TV/Handout via REUTERS Vis mere Venezuelas præsident, Nicolás Maduro (i midten), på podiet med sin hustru Cilia Flores (tv.), i sekunder før talen helt uventet bliver afbrudt. Foto: VENEZUELAN GOVERNMENT TV/Handout via REUTERS

Maduro og andre omkring ham på podiet kiggede derefter alle op med et forskrækket udtryk. Derefter panorerede kameraet væk fra Maduro og over til snesevis af soldater, som begyndte at løbe.

Natten til søndag, dansk tid, har myndighederne ikke meldt ud, om nogen har taget ansvaret for attentatforsøget, eller om der skulle være mistænkte i søgelyset.

Venezuelas informationsminister, Jorge Rodriguez, udtaler dog ifølge yhedsbureauet AFP:

Her ses Venezuelas informationsminister, Jorge Rodriguez, kort efter evakueringen af præsidenten. Foto: Miguel Gutiérrez Vis mere Her ses Venezuelas informationsminister, Jorge Rodriguez, kort efter evakueringen af præsidenten. Foto: Miguel Gutiérrez



»Dette er et angreb mod præsident Nicolás Maduro.«

Se billeder fra dramaet i bunden af artiklen.

Dyb politisk splittelse og voldelige sammenstød mellem sikkerhedsstyrker og modstandere af Maduro har ramt Venezuela de seneste år.

Oppositioen beskylder den venstreorienterede Maduro for at have kørt landets økonomi fuldstændig i sænk. Tusindvis af indbyggere søger væk fra landet, hvor der er mangel på basale ting som medicin og fødevarer.

Fakta BLÅ BOG: Nicolás Maduro har været præsident siden 2013 Nicolás Maduro blev lørdag udsat for et angreb i Caracas. Her kan du blive klogere på Venezuelas præsident. Navn: Nicolás Maduro Moros. Født: 23. november 1962 (55 år). Fødested: Caracas, Venezuela. Nationalitet: Venezuelansk. Civilstand: Gift med Cilia Flores. Karriere: Arbejdede som buschauffør i Caracas, inden han blev en del af fagbevægelsen og siden indledte en politisk karriere. Blev udpeget som Venezuelas udenrigsminister i 2006. I 2012 blev han af den siddende præsident Hugo Chávez udpeget som vicepræsident. I marts 2013, da Chávez døde, blev han indsat som præsident. Han blev i maj 2018 genvalgt ved et omstridt præsidentvalg. Kilde: Reuters. /ritzau/

Og når apoteker og supermarkeder har varer på hylderne, skal betalingen falde i dollar, som de færreste har råd til at få fat i på grund af den tårnhøje inflation, der har reduceret Venezuelas møntfod til matadorpenge.

På billedet ses sikkerhedsfolk samt medlemmer af efterretningstjenesten Sebin undersøge en bygning efter præsidentens tale blev afbrudt. Foto: JUAN BARRETO Vis mere På billedet ses sikkerhedsfolk samt medlemmer af efterretningstjenesten Sebin undersøge en bygning efter præsidentens tale blev afbrudt. Foto: JUAN BARRETO

Årsagen til den økonomiske ruin skal findes i faldet i olieprisen i 2014, der ramte olieafhængige Venezuela meget hårdt.

Samtidig har Nicolás Maduros socialistiske styre ikke formået at bekæmpe korruption eller gøre op med en politik, hvor der bruges flere penge, end der kommer ind i skatter og andre indtægter.

Maduro mener, at krisen skyldes en »økonomisk krig« med arvefjenden USA.

Sikkerhedsfolk undersøger en bygning i forbindelse med afbrydelsen af præsidentens tale. Foto: JUAN BARRETO Vis mere Sikkerhedsfolk undersøger en bygning i forbindelse med afbrydelsen af præsidentens tale. Foto: JUAN BARRETO

I juli sammenlignede Den Internationale Valutafond (IMF) situationen i Venezuela med krisen i Tyskland i 1920'erne og krisen i Zimbabwe i 00'erne.

IMF vurderer, at Venezuelas økonomiske kollaps er blandt de værste i 60 år.

Den socialistiske Nicolas Maduro, der er tidligere buschauffør, har været præsident siden 2013, hvor han dengang vandt valget med en smal sejr i form af 50,7 % af stemmerne. Han afløste den afdøde og set med visse vestlige øjne kontroversielle Hugo Chávez, der døde 5. marts 2013 efter længere tids kamp mod kræft. I Venezuela var Chávez dog afholdt i store dele af befolkningen.

Billedet her er fra den militære begivenhed i Venezuela. Foto: JUAN BARRETO Vis mere Billedet her er fra den militære begivenhed i Venezuela. Foto: JUAN BARRETO

Maduro blev håndplukket af Chávez, og det gav ham en stor fordel i valgkampen. Af samme grund var den smalle sejr tilbage i 2013 derfor overraskende for mange politiske iagttagere.

I maj i år vandt Maduro præsidentvalget for anden gang. Det blev en ventet sejr, hvor han høstede over 65 % af stemmerne - under et omstridt præsidentvalg.

Oppositionen stod frem med anklager om valgfusk, mens EU, USA og flere nabolande op til valgdagen havde opfordret til at aflyse valghandlingen. Det skete med begrundelsen om, at det ikke ligefrem var en demokratiets festdag, da flere partier var blevet udelukket fra at stille op, og oppositionsledere sad fængslet som politiske fanger.

Oplevede du episoden, eller ved du noget? Så hører B.T. meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

Se flere billeder herunder:

En smilende præsident Maduro ankommer til den militære ceremoni. Han blev kort efter udsat for et attentatforsøg med en drone. Foto: JUAN BARRETO Vis mere En smilende præsident Maduro ankommer til den militære ceremoni. Han blev kort efter udsat for et attentatforsøg med en drone. Foto: JUAN BARRETO

Venezuelas præsident, Nicolas Maduro (i midten) med sin hustru Cilia Flores (tv.) på scenen. Foto: JUAN BARRETO Vis mere Venezuelas præsident, Nicolas Maduro (i midten) med sin hustru Cilia Flores (tv.) på scenen. Foto: JUAN BARRETO

Venezuelas præsident, Nicolás Maduro, på podiet. Skuende med et stift blik ud mod den store folkemængde bestående at militærfolk og civile. Foto: HANDOUT Vis mere Venezuelas præsident, Nicolás Maduro, på podiet. Skuende med et stift blik ud mod den store folkemængde bestående at militærfolk og civile. Foto: HANDOUT

Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, under sin tale foran et stort antal militærfolk og civile tilskuere. Foto: JUAN BARRETO Vis mere Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, under sin tale foran et stort antal militærfolk og civile tilskuere. Foto: JUAN BARRETO

Oplevede du episoden, eller ved du noget? Så hører B.T. meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.