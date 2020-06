Panamerikansk Sundhedsorganisation er med til at sikre mere effektiv indsats mod pandemi i splittet land.

Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, og oppositionslederen, Juan Guaidó, er nået til enighed om at samarbejde om at rejse penge til bekæmpelse af coronakrisen i landet.

Med hjælp fra Den Panamerikanske Sundhedsorganisation, Paho, vil regering og opposition i det splittede land koordinere bestræbelser på at finde finansielle ressourcer til kampen mod pandemien.

Landets kommunikationsminister, Jorge Rodriquez, har læst hele den indgåede aftale op på det statslige tv.

Venezuela har officielt meddelt, at der er 1819 Covid-tilfælde i landet, og at 18 er døde med coronavirus. Men internationale organisationer som Human Rights Watch mener, at de reelle tal er langt højere.

Venezuelas Maduro får skyld for det økonomisk sammenbrud i det ellers olierige land. Mange kalder ham for en venstreorienteret diktator, og både EU og USA tager afstand fra Maduro og støtter oppositionen under ledelse af Guaido.

Et valg i 2018 var ifølge Guaido stærkt præget af valgsvindel.

Over fem millioner mennesker er ifølge FN flygtet fra Venezuela i de seneste fem år. For 20 år siden var Venezuela Sydamerikas rigeste land.

Det overraskende samarbejde mellem de to politikere er endnu ikke konkretiseret med konkrete planer og præcise detaljer.

Guaido's hold siger, at den nye fond vil modtage penge via Paho. Penge vil gå til internationale nødhjælpsgrupper - og ikke til regeringen under Maduro.

/ritzau/Reuters