Forholdet mellem Venezuela og EU er blevet yderligere anspændt i kølvandet på EU-sanktioner mod 11 embedsmænd.

Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, har givet EU's ambassadør i Caracas, Isabel Brilhante Pedrosa, 72 timer til at forlade landet.

Det siger han mandag lokal tid, efter at EU har annonceret sanktioner mod 11 venezuelanske embedsmænd.

- Hvem tror de, de er, når de forsøger at bruge trusler? siger Maduro.

- Vi vil håndtere dette inde for 72 timer. Hun vil få stillet et fly til rådighed, så hun kan forlade landet, mens vi ordner vores sager med Den Europæiske Union, siger han med henvisning til ambassadør Isabel Brilhante Pedrosa.

Venezuelas luftrum er i øjeblikket lukket på grund af coronaviruspandemien.

Forholdet mellem Venezuela og EU har været anspændt siden 2017, da Venezuela blev det første latinamerikanske land til at få pålagt sanktioner af EU, herunder en våbenembargo.

Blandt de venezuelanske embedsmænd, der tidligere mandag blev straffet med sanktioner, er oppositionspolitiker Luis Parra.

Med Maduros støtte kæmper han om posten som leder af Nationalforsamlingen mod dens præsident, Juan Guaidó.

Guaidó brugte sin position som leder af parlamentet til at udfordre Maduros lederskab i januar 2019 ved at udråbe sig selv som Venezuelas fungerende præsident.

Det skete, efter at Nationalforsamlingen havde stemplet Maduro som en "tronraner" - en betegnelse for en person, der ulovligt tilegner sig magt - efter hans kontroversielle genvalg i 2018.

Juan Guaidó er anerkendt som Venezuelas midlertidige præsident af flere end 50 lande, herunder USA og store dele af EU.

Imidlertid erklærede Luis Parra sig selv for præsident for Nationalforsamlingen i januar, mens Maduros sikkerhedsstyrker forhindrede Guaidó i at gå ind i den bygning, hvor afstemningen om posten fandt sted.

Det var ventet, at Guaidó ville vinde afstemningen.

Luis Parra og Juan Guaidó var tidligere allierede, men de to blev uvenner, efter at Parra blev knyttet til en korruptionsskandale i forbindelse med et maddistributionsprogram styret af Maduros regering.

