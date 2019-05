Vær klar til at forsvare Venezuela, siger Maduro til militæret, mens Guaidó har indkaldt til ny demonstration.

Venezuelas præsident, Nicolás Maduro, opfordrer militæret til at være "klar" i tilfælde af en offensiv fra USA's side.

Det siger han lørdag i en tale til soldater på en af Venezuelas militærbaser.

- Vær klar til at forsvare hjemlandet med våben i jeres hænder, hvis det amerikanske imperie en dag vover at røre dette territorium, denne hellige jord, siger Maduro i sin tale.

Selv om personer i den amerikanske regering flere gange har antydet, at en intervention i Venezuela ikke er udelukket, har USA indtil videre holdt sig til at pålægge Maduro og hans inderkreds sanktioner.

Lørdag har oppositionsleder Juan Guaidó, som har udråbt sig selv til Venezuelas retmæssige præsident, indkaldt sine tilhængere til nye store demonstrationer.

Det sker i et forsøg på at få de væbnede styrker til at bakke op om hans forsøg på at afsætte Maduro.

Militærets magtfulde rolle i Venezuela blev understreget, da Guaidó tidligere på ugen forsøgte at skubbe på et internt oprør i militæret med opfordring til soldaterne om at skifte side.

Det gik dog hurtigt i sig selv. 25 oprørske soldater måtte søge tilflugt i den brasilianske ambassade i Caracas.

I de efterfølgende sammenstød mellem oppositionstilhængere og Maduros sikkerhedsstyrker mistede mindst fem mennesker livet.

Maduro betegner det som et kupforsøg fra oppositionslederens side og har fastslået, at militærtoppen har bevist sin loyalitet over for ham.

- Jeg sagde til generalerne og admiralerne i går: loyalitet, jeg vil have aktiv loyalitet. Jeg stoler på jer, men hold jeres øjne åbne, sagde præsidenten i en tale, der blev sendt i landsdækkende radio og tv.

- En håndfuld forrædere kan ikke tilsværte de væbnede styrkers ære, enhed, sammenhængskraft og billede, lød det fra Maduro.

/ritzau/AFP