Venezuela påstår at have forpurret en eksplosionsplan onsdag, og torsdag skal en spion være blevet anholdt.

En "amerikansk spion" er blevet anholdt nær to venezuelanske olieraffinaderier, fortæller præsident Nicolas Maduro fredag lokal tid.

Det sker, efter at myndighederne onsdag angiveligt har forpurret en plan om at "forårsage en eksplosion" ved et andet oliekompleks.

- I går tog vi en amerikansk spion til fange i delstaten Falcón, siger Maduro i en tv-transmitteret tale fredag.

Ifølge Maduro er den tilfangetagne "en marinesoldat, som også har gjort tjeneste på CIA-baser i Irak".

Han var "svært bevæbnet", da han blev taget til fange og havde "store mængder kontanter" på sig, fortæller præsidenten.

Maduro oplyser ikke, hvor marinesoldaten aktuelt tilbageholdes.

I sidste måned blev to tidligere amerikanske soldater, 34-årige Luke Alexander Denman og 41-årige Airan Berr, dømt til 20 år fængsel i Venezuela for blandt andet terrorisme.

Det skete, da de angiveligt havde været involveret i et fejlslagent invasionsforsøg i maj med lejesoldater.

/ritzau/