Venezuelas præsident afviser at bukke under for pres fra lande, der kræver hans afgang, siger han i interview.

Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, afviser blankt et ultimatum stillet af en række EU-lande om at udskrive valg.

Maduro siger i et interview med den spanske tv-station Sexta, at han ikke vil "bukke under for presset" fra dem, der kræver hans afgang.

- De prøver at trænge os op i en krog med ultimatummer for at tvinge os ind i en ekstrem situation med konfrontationer, siger han blandt andet.

Syv EU-lande - herunder Storbritannien Frankrig og Tyskland - har givet Maduro en frist, der udløber søndag, til at udskrive et præsidentvalg i det kriseramte land.

Hvis ikke Maduro imødekommer kravet, vil de syv EU-lande officielt anerkende oppositionsleder Juan Guaidó som landets fungerende præsident.

USA, Canada, Australien og en række latinamerikanske lande anerkender allerede Guaidó som Venezuelas præsident.

Juan Guaidó meddelte søndag, at han vil bede EU om at sende nødhjælp til landets hårdtprøvede borgere.

- Vi vil udøve vores magt til at håndtere krisen, genetablere demokratiet og opnå frihed, skriver den 35-årige leder af Nationalforsamlingen på Twitter.

Ifølge Guaidó risikerer 300.000 venezuelanere at dø, hvis ikke landet modtager nødhjælp.

USA har igennem længere tid stået i spidsen for et øget internationalt pres for at få Maduro afsat som præsident.

Amerikanerne har pålagt Maduro-styret sanktioner og opfordrer hæren til at skifte side og støtte den unge parlamentsformand, Juan Guaidó, som har udråbt sig selv til fungerende præsident.

USA's præsident, Donald Trump, har advaret Maduro om, at han overvejer en militær intervention i det olierige land.

Søndag besøgte Nicolas Maduro imidlertid soldater på landets nordøstlige kyst. Her opfordrede han dem til at stå sammen. Dagens før havde en af hans generaler officielt annonceret sin opbakning til Juan Guaidó.

- Oppositionen vil efterlade landet i ruiner til gringo-imperiet (nedsættende betegnelse for USA, red.) og lokale oligarker, sagde Maduro blandt andet til sine soldater.

/ritzau/AFP