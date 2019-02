Colombias diplomater i Venezuela får 24 timer til at forlade landet. - Skrub af I oligarker, siger præsident.

Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, afbryder alle diplomatiske forbindelser med nabolandet Colombia.

- Jeg har besluttet at afbryde alle politiske og diplomatiske forbindelser med den fascistiske regering i Colombia, siger Maduro på et folkemøde i hovedstaden Caracas.

Han oplyser videre, at han har givet Colombias diplomater 24 timer til at forlade landet.

- Skrub af med jer, I oligarker, tordner han.

Det sker, mens situationen langs de to landes grænse er højspændt. Her venter lastbiler med nødhjælp fra USA på at køre ind i Venezuela. Men Maduro nægter at tage imod hjælpen.

En tv-station i Venezuela viser billeder af en lastbil, der står i flammer på grænsen. En større folkemængde er i færd med at tømme en efterfølgende lastbil for nødhjælp.

Oppositionen i Venezuela meddelte tidligere lørdag, at lastbiler med nødhjælp allerede var kørt ind fra Brasilien og Colombia.

Det er foreløbig ikke bekræftet af andre kilder.

Men lastbiler med nødhjælp til Venezuela vil blive tømt ved Simon Bolivar-broen på den colombianske side af grænsen. Det siger Colombias migrationskontor.

En menneskekæde vil herefter bringe nødhjælpen over grænsen.

Venezuelas hær har af præsident Nicolas Maduro fået ordre til at forhindre nødhjælpen i at nå ind i Venezuela. Regimet anser det for at være et plot, som oppositionens selvudråbte præsident, Juan Guaidó, og USA har brygget sammen. Formålet er at vælte Maduro, hævdes det.

Guaido blev lidt tidligere på dagen set på den colombianske side af grænsen. Her hang han på ydersiden af førerhuset af en lastbil. Den var ved at køre til grænsen med nødhjælp i lasten.

Guaido blev i en række medier citeret for at sige, at den første nødhjælp allerede var kørt ind.

/ritzau/Reuters