Coronavirusset spreder sig igen med stigende hast i Spanien - og især hovedstadsregionen Madrid.

Situationen har skabt en stor mangel på læger i Madrid, hvor myndighederne onsdag har bedt om akut hjælp til at hyre hundredvis af udenlandske læger og en oprustning af politiet.

Det sker, mens myndighederne gør klar til at udvide indførelsen af nye restriktioner til flere og flere lokalområder, hvor smitten stiger.

Madrid er den region i Spanien, der er hårdest ramt af efterårets stigende smittespredning.

Det har fået myndighederne til at indføre en delvis nedlukning af samfundet i de områder, som er hårdest ramt. Omkring 850.000 mennesker er hidtil blevet ramt af nedlukningen.

Ignacio Aguado, der er vicepræsident i regionen, oplyser, at Madrid har brug for de 300 læger uden for EU, som også hjalp til på regionens sygehuse i foråret.

Men det er ikke muligt at hyre dem tilbage med det samme på grund af komplekse regler, lyder det.

Han anmoder samtidig de nationale myndigheder i Spanien om yderligere 222 politibetjente til håndhæve nedlukningen.

