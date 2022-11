Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hvad skete der med Madeline McCann?

Det spørgsmål er blevet spurgt utallige gange, siden den britiske pige blot tre år gammel forsvandt på en familieferie til Portugal i 2007.

Tysk politi mener, at det er deres landsmand Christian Brueckner, som står bag hendes forsvinden, og at han har slået hende ihjel. De har dog endnu ikke haft nok til at sigte ham, men sagen efterforskes fortsat.

Det er dog langt fra den eneste sag, som tysk politi vil have Christian Brueckner dømt for. Brueckner, som i øvrigt allerede afsoner en syvårig dom for en voldtægt, han begik i Portugal i 2005. Dette skete i samme område, hvorfra Madeline McCann forsvandt.

Christian Brueckner er en af de hovedmistænkte i den britiske piges forsvinden. Foto: CARABINIERI Vis mere Christian Brueckner er en af de hovedmistænkte i den britiske piges forsvinden. Foto: CARABINIERI

I sidste måned sigtede anklagemyndigheden i Braunschweig serieforbryderen for tre nye voldtægter og to sager om blufærdighedskrænkelser af børn.

Men de er bange for, at han ikke når at komme for retten, før han løslades i 2025.

Derfor er myndighederne i byen nu gået et skridt videre og har udstedt en arrestordre på Christian Brueckner. Det skriver flere medier. Heriblandt Daily Mail.

Arrestordren skal godkendes af myndighederne i Italien, hvor Brueckner i 2018 blev anholdt, før han efterfølgende blev udleveret til Tyskland.

Christian Brueckner er allerede dømt 17 gange for blandt andet voldtægt, overgreb på mindreårige, besiddelse af børneporno, røveri, indbrud og narkotikabesiddelse.

Han har dog flere gange nægtet at have noget med Madeline McCanns forsvinden at gøre.

Han har ligeledes nægtet sig skyldig i de sager, han nu er sigtet i og sagt, at politiet forsøger at presse ham til at tilstå.