Svenske Madeleine Persson var ikke urolig, da der onsdag morgen var breaking news-gult overalt i medierne, fordi et fly var styrtet ned i Iran.

Godt nok skulle hendes far flyve fra Iran til Sverige den dag, men han skulle ikke mellemlande, som det fly, der styrtede skulle gøre det i Kiev.

Da hun ikke kunne få fat i sin far omkring klokken 12, hvor hans fly skulle være landet, begyndte en uro dog at sprede sig i hendes krop.

»Han plejede altid at svare, så jeg blev virkelig oprørt, da han ikke gjorde. Jeg græd og græd og håbede, at han ikke var på det fly,« siger hun til Aftonbladet.

Redningshold arbejder på stedet, hvor det ukrainske fly styrtede ned i Teheran. Foto: AFP Vis mere Redningshold arbejder på stedet, hvor det ukrainske fly styrtede ned i Teheran. Foto: AFP

Hendes virkelighed blev sprængt til atomer, da hun senere på dagen så listen over de 167 passagerer, der var omkommet i ulykken.

Lige dér på listen stod hans navn. Mahdi Emami. Madeleine Perssons 60-årige far var død.

»Dér gik mit hjerte itu,« siger den 18-årige kvinde til Aftonbladet.

Mahdi Emami var født og opvokset i Iran, men flyttede til Sverige i 1980 og blev svensk statsborger i 1998. Tre år senere fik han datteren Madeleine Persson, og i 2005 hendes lillebror.

En redningsarbejder samler vragdele sammen ved nedstyrningsstedet i Teheran tæt på Imam Khomeini-lufthavnen. Foto: AFP Vis mere En redningsarbejder samler vragdele sammen ved nedstyrningsstedet i Teheran tæt på Imam Khomeini-lufthavnen. Foto: AFP

Madeleine Persson beskriver sin far som værende 'den bedste i verden'.

En mand, der levede for at hjælpe andre, hvilket også kom til udtryk i hans arbejde med at hjælpe folk ud af misbrug.

På den rejse til Iran, som han aldrig vender hjem fra, havde han besøgt slægtninge. Og det er også i landet, hvor han i sin tid kom til, han skal begraves.

Men begravelsen kommer formentlig til at foregå uden datteren på grund af urolighederne i landet.

Kolleger og venner til det dræbte kabinepersonale på det ukrainske fly lægger blomster i Boryspil International Airport i Kiev. Foto: SERGEY DOLZHENKO Vis mere Kolleger og venner til det dræbte kabinepersonale på det ukrainske fly lægger blomster i Boryspil International Airport i Kiev. Foto: SERGEY DOLZHENKO

»Jeg føler ikke, jeg tør tage dertil lige nu. Vi kommer selv til at have en lille ceremoni i Sverige i en mindelund eller lignende. Men det føles forfærdeligt ikke at kunne deltage i sin egen fars begravelse og sige farvel,« siger Madeleine Persson.

Foruden Mahdi Emami mistede i alt 175 mennesker livet, inklusive flyets peronale, da flyet, der tilhørte det ukrainske luftfartsselskab, styrtede ned onsdag, kort tid efter det var lettet fra Teherans internationale lufthavn, Imam Khomeini.

Om bord på flyet var 82 iranere, 63 canadiere, 11 ukrainere, 10 svenskere, fire afghanere, tre tyskere og tre englændere.

Torsdag fik Madeleine Persson officiel besked om sin fars død fra det svenske udenrigsministerium.