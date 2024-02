Krøllet, bleg og slidt.

Det er et lidt sølle indtryk, den hovedmistænkte i Maddie-sagen gør i retten i Braunschweig i disse dage.

Her sidder 47-årige Christian Brueckner tiltalt for tre grove voldtægter og to sager om blufærdighedskrænkelser af børn.

Overgreb, der ifølge tiltalen fandt sted mellem 2000 og 2017 i Portugal - ikke langt fra det sted, hvor den britiske pige Madeleine McCann forsvandt i 2007.

De udsagn, der kommer frem i retten, giver dog et anderledes billede af en brutal, sadistisk og nådesløs forbryder.

Et af overgrebene var angiveligt så voldsomt, at hans offer frygtede, at han ville skære halsen over på hende, skriver avisen Metro.

Han skulle også have pint, nedværdiget og pisket et andet af sine ofre.

En anden voldtægt filmende han.

Vidnesbyrdene lader dog ikke til at påvirke den tiltalte. Ifølge referaterne fra retten viser han ikke nogen som helst tegn på følelsesmæssig påvirkning.

Han nægter sig skyldig i anklagerne.

Ingen af de nye sager har direkte forbindelse til Madeleine McCann og hendes forsvinden.

Alligevel kan de måske være med til at skabe et gennembrud i en af de mest omtalte kidnapninger i nyere tid.

Madeleine McCann suspect Christian Brueckner returns to court https://t.co/Pl4KQ1yIKm pic.twitter.com/SSuueYDFU3 — Daily Mail Online (@MailOnline) February 23, 2024

Siden sagen med de fem nye overgrebssager begyndte mod Brueckner, er politiet nemlig blevet oversvømmet med nye henvendelser i Maddie-sagen.

Den fornyede omtale af Madeleine McCann og de nye billeder af den pædofildømte tysker i retten har fået gamle vidner rundt omkring til at henvende sig med potentiel vigtig viden.

Det skriver de britiske aviser The Sun og Daily Mail.

De nye tip gør, at de tyske efterforskere igen er optimistiske i forhold til at få et gennembrud i sagen.

Den treårige britiske pige blev kidnappet fra en ferielejlighed ved den portugisiske Alagarvekyst tilbage i 2017, og siden har hendes skæbne været et mysterium.

I 2019 tog sagen dog et drastiske vendepunkt, da tyske politi satte ham i forbindelse med sagen om Madeleine McCann.

Omkring det tidspunkt, hvor Madeleine forsvandt, levede tyskeren et omflakkende liv i det sydlige Portugal.

Flere vidner har fortalt om deres kendskab til ham dengang, og senest har en mand fortalt, hvordan han hørte Brueckner forsøge at shanghaje kammerater til at hjælpe ham med at kidnappe et barn.

Christian Brueckner's lawyer has broken his silence on his client being named a prime suspect in the Madeleine McCann case.https://t.co/UaP6zgNL6I pic.twitter.com/92ibI05CFq — Daily Express (@Daily_Express) February 23, 2024

I mellemtiden er han blevet dømt for både pædofili og voldtægt mod en 72-årig kvinde.

En dom, som han i øjeblikket afsoner.

Ifølge en kilde tæt på efterforskningen i Tyskland har detektiverne modtaget nye spor, som de »håber, kan vise sig at være vitale.«

Nu håber politiet, at hans optræden i retten vil fortsætte med at generere endnu mere information i de kommende dage.

»Nye informationer er kommet ind siden Brueckner optrådte i retten i sidste uge,« siger en kilde til The Sun.

»Det er et kæmpe boost for tyske efterforskere, for deres efterforskning havde virkelig ramt en mur.«

»Derfor er de virkelig glade for dette og håber virkelig, at dette vil sætte nyt skub i efterforskningen af, hvad der skete med Madeleine.«

»De er fortsat overbeviste om, at Christian Brueckner enten var involveret i Maddies forsvinden eller ved, hvordan Maddie forsvandt.«