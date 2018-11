Efterforskeren Goncalo Amaral kunne ikke løse mysteriet om tre-årige Madeleine McCanns forsvinden i 2007. Men han tjener styrtende på sin bog om sagen - og det gør Maddies forældre rasende.

I bogen 'Sandheden om løgnen' anklager Amaral Kate og Gerry McCann for at dække over datterens død ved at få det til at ligne en kidnapning, og retsdokumenter afslører nu, at han har tjent næsten tre millioner kroner på salget af bogen.

Kate og Gerry McCann har lagt sag an mod den portugisiske politiinspektør - som var chef for efterforskningen, da Madeleine forsvandt fra en ferielejlighed i Praia da Luz i Algarve for 11 år siden - ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.

De vil have Amaral dømt for at svie og smerte - og frygter, at han er på vej med en ny bog om den berømte og berygtede Maddie-sag, som aldrig er blevet opklaret.

»Hvis Goncalo Amaral fortsætter med at komme med disse uhyrlige påstande, vil han opdage, at han har kastet sig ud i en hård kamp. Kate og Gerry vil ikke lade ham slippe af sted med at sige, det han siger om dem,« siger en kilde til The Sun.

'Sandheden om løgnen' gik som varmt brød, da bogen kom på markedet i 2008. Den blev oversat til flere sprog, og der blev langet omkring 180.000 bøger over disken, før Madeleine McCanns forældre gik rettens vej for at stoppe salget af bogen i 2009.

Men det fik ikke Goncalo Amaral til at opgive kampen.

Gerry og Kate McCann har flere gange bedt offentligheden om hjælp til at finde deres forsvundne datter. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA/ AFP Vis mere Gerry og Kate McCann har flere gange bedt offentligheden om hjælp til at finde deres forsvundne datter. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA/ AFP

Han fik dommen omstødt i 2015 ved den portugisiske højesteret. Bogen kom tilbage på hylderne, og Amaral blev tilkendt en kompensation på næsten ni millioner kr.

For at gøre ondt værre for Kate og Gerry McCann kunne Goncalo Amaral, som allerede under efterforskningen gjorde dem til mistænkte i sagen, blive ved med at fortælle omverdenen, hvad der efter hans mening skete i familien McCanns ferielejlighed, den nat Madeleine forsvandt.

»Madeline døde i lejlighed 5a om aftenen den 3. maj. Det kan have været en ulykke knyttet til medicinering og sygdom. Forældrene er ansvarlige for dette,« sagde Goncalo Amaral i et stort interview med Dagbladet i 2016.

Han påstår også, at forældrene selv skaffede Madeleines lig af vejen ved at brænde det. Det er udtalelser som disse, Kate og Gerry McCann vil have sat en stopper for én gang for alle.

Men retssagen ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol kan trække ud helt til 2021.

Og hvis Goncalo Amaral får medhold, kan Kate og Gerry McCann ikke længere appellere sagen. Så bliver de nødt til at betale Amaral kompensationen på de næsten ni millioner kr.

Ifølge The Sun frygter Madeleines forældre, at det vil dræne den fond, de har stablet på benene for at fortsætte efterforskningen af datterens forsvinden, så meget, at det bliver svært at fortsætte kampen for at finde datteren, som i dag er 15 år gammel - hvis hun stadig lever.

Goncalo Amaral blev fjernet som efterforskningsleder i oktober 2007 og gennemgik efterfølgende en personlig deroute med skilsmisse og økonomiske problemer.

Madeleine McCann blev genstand for en massiv eftersøgning, da hun forsvandt i 2007. Foto: AFP PHOTO / MELANIE MAPS Vis mere Madeleine McCann blev genstand for en massiv eftersøgning, da hun forsvandt i 2007. Foto: AFP PHOTO / MELANIE MAPS

Han forlod politiet kort efter afskeden som efterforskningsleder for at skrive bogen om den meget omdiskuterede sag.

Kate og Gerry McCann fastholder stadig, at Madeleine blev kidnappet fra ferielejligheden i Praia da Luz, mens de spiste middag med nogle venner i nærheden.

»Vi følte os skyldige og ansvarlige for at have tilladt nogen at stjæle vores datter. Vi gav nogen den mulighed. Vi svigtede hende,« sagde en grådkvalt Gerry McCann for nylig til BBC.

Madeleines forsvinden er blevet efterforsket intensivt over flere omgange, men der er stadig intet gennembrud i sagen. Hun er fortsat sporløst forsvundet.