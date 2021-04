Madeleine McCanns forældre har aldrig mistet troen på, at deres datter stadig er i live.

Nu tror politiet på en tiltale i løbet af 2021 mod den mand, man mener har gjort en forbrydelse i forbindelse med Madeleine McCanns Forsvinden i 2007.

Det skriver Dagbladet.

Den 3. maj 2007 forsvandt den treårige Madeleine McCann på en familieferie i Algarve-regionen i Portugal, og 14 år senere har man stadig ikke fundet tegn på, hvad der er sket med hende.

I juni sidste år blev en 43-årig tysk mand mistænkt for at have stået bag forsvinden af den dengang treårige pige.

Manden er lige nu fængslet i Kiel i Tyskland, hvor han afsoner en narkotikadom. Manden er tidligere dømt for overgreb.

Madeleines forældre, Kate og Gerry McCann, har gentagne gange givet udtryk for, at de stadig håber, at deres datter lever. Nu deler de en ny besked på deres officielle Facebook-side, som antyder, at håbet stadig lever.

»Ikke meget nyt at melde. Vi vil gerne sende en varm tak til alle, der står ved vores side. Vi tror stadig på mirakler,« udtaler forældrene.

Den mistænkte tysker boede i perioden mellem 1995 og 2007 på Algarve-kysten nær det sted, hvor McCann-familien var på ferie.

I den periode er han kendt skyldig i forskellige lovovertrædelser, såsom indbrud på hoteller og feriehuse samt narkotikahandel.