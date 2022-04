Madeleine McCanns forældre har frigivet en erklæring, hvor de kommenterer på den mistænkte i sagen.

»Vi glæder os over nyheden om, at de portugisiske myndigheder har erklæret en tysk mand for 'arguido' i forhold til forsvinden af vores elskede datter Madeleine.«

»Selvom muligheden kan være lille, har vi ikke opgivet håbet om, at Madeleine stadig er i live, og vi vil blive genforenet med hende,« skriver Sky News.

Ordet 'arguido' betyder formel mistænkt. De portugisiske myndigheder bruger betegnelsen til at kategorisere en person, der behandles af portugisisk politi som en mistænkt, der ikke er blevet anholdt eller sigtet endnu.

