Omkring 15-årsdagen efter Madeleine McCanns forsvinden deler hendes forældre hjerteskærende besked fra Peter Plys.

Det var 3. maj 2007, at treårige Madeleine McCann forsvandt fra sit hotelværelse i Praua da Luz i Portugal.

På trods af massiv international interesse og opmærksomhed og en årelang efterforskning er det ikke lykkedes at finde Madeleine McCann, som frygtes myrdet.

Engelske Madeleine McCanns forældre, Gerry og Kate, der selv en overgang var genstand for efterforskningen, nægter imidlertid at opgive i deres søgen efter, hvad der er sket med deres datter.

Mandag postede Kate og Gerry McCann en hjerteskærende meddelelse på den officielle Find Madeleine-kampagnes side på Facebook.

Og her deler de et billede med et citat fra Disneys version af den ikoniske historie om Peter Plys og Jakob, hvis veje skilles, da drengen er ved at blive større og skal begynde i skole.

»Men det allervigtigste er, at selv hvis vi er væk fra hinanden, så vil jeg altid være hos dig,« lyder det på billedet.

Myndighederne har udpeget tyske Christopher Brückner, som sidder fængslet i Tyskland for et andet forhold, som sigtet i sagen.

Og dermed har man givet politiet i Portugal, Tyskland og England yderligere endnu en årrække til at efterforske sagen om Madeleine McCann, som ellers stod til at blive forældet i dag, tirsdag.

»Mange har talt om behovet for afklaring. Det har altid føltes som et mærkeligt begreb. Uanset udfaldet vil Madeleine altid være vores datter, og en i sandhed horribel forbrydelse begået,« skriver Kate og Gerry McCann i opslaget.

»Sådan vil det blive ved med at være. Det er dog sandt, at uvished skaber svaghed; viden og vished giver styrke, og af den grund er vores behov for svar, for sandheden, essentiel.«

Den sigtede Christian Brückner. Foto: AFP/Ritzau Scanpix Foto: Carabinieri Vis mere Den sigtede Christian Brückner. Foto: AFP/Ritzau Scanpix Foto: Carabinieri

Samtidig takker man myndighederne i både England, Portugal og Tyskland for en politiindsats, som man fortsat forventer vil give resultater – og de længe ventede svar.

»Som altid vil vi gerne takke alle vores supportere for deres fortsatte gode ønsker og støtte. Det er en enorm trøst at vide, at uanset at tiden er gået, så er Madeleine stadig i folks hjerter og tanker,« lyder det fra McCann-parret.