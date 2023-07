Det tyske politi begyndte i juni at undersøge et portugisisk vandreservoir i forbindelse med Madeleine McCann-efterforskningen.

Og nu melder politiet ud om resultatet af eftersøgningen.

Eftersøgningen, der varede i tre dage, kulegravede naturområdet Arade, der ligger omkring 50 kilometer fra den ferieby, hvor den dengang treårige Madeleine McCann forsvandt fra i begyndelsen af maj 2007.

Ifølge mediet The Sun, har de tyske efterforskere sagt, at der »ikke er noget tungtvejende bevis« for, at hun er i området.

Det er i dette naturområde, at det tyske politiet har ledt efter beviser, der kan forbindes til McCann-sagen Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix

Undersøgelsen blev iværksat efter den hovedmistænkte tyske voldtægtsforbryder Christian Brueckner, der befandt sig i området i samme periode som McCann-familien, refererede til området, som 'sit lille paradis'.

Og allerede i 2007 fik politiet et tip om, at Brueckner havde besøgt området i samme periode, som da den treårige Madeleine forsvandt.

Efterforskerne gravede to meter dybe borehuller i håbet om at finde tøj eller andre spor, der kunne forbindes med Madeleine.

Det er dog blevet rapporteret i porugesiske medier, at der er blevet fundet 'relevant information', som angiveligt blandt andet skulle være nogle tøjrester og spor af plastik.

Den 45-årige hovedmistænkte voldtægtsforbryder Christian Brueckner, der var i ferieområdet på samme tid som McCann-familien. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

Den tyske offentlige anklager Hans Christian Wolters har til den tyske avis Bild sagt, at man ikke skal forvente for meget.

Den hovedmistænkte i sagen Christian Brueckner sidder på nuværende tidspunkt i fængsel for at have voldtaget en 72-årig kvinde fra det samme område, som det Madeleine forsvandt fra.

Ifølge The Daily Mail har Brueckner i nogle breve, der under efterforskningen har set dagens lys, skrevet, at han ikke står bag hendes forsvinden.

»Du kan ikke forestille dig, hvordan det er, når verden tror, du er barnemorder, og du ikke er det.«