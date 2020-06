Christian B er hovedmistænkte i Madeleine McCann-sagen. Nu påstår hans bedste ven også, at det var ham, der gjorde det.

»Jeg tror, ​​han sandsynligvis solgte Maddie til nogen. Måske en sexring. Jeg boede sammen med ham på det tidspunkt. Han var min bedste ven. Jeg ved, at han gjorde det.«

Det er efter sigende, hvad 46-årige Michael Tatschl fortalte østrigsk og tysk politi, da de for et år siden afhørte ham i sagen, afslører Mirror. Mediet har ikke selv talt med manden.

Madeleine McCann forsvandt sporløst den 3. maj 2007, og i juni 2020 genoptog man igen efterforskningen med en ny mistænkt: 43-årige Christian B fra Tyskland. En mistanke, der altså bakkes op af hans bedste ven.

43-årige Christian B. er hovedmistænkt i sagen om Madeleines forsvinden. Vis mere 43-årige Christian B. er hovedmistænkt i sagen om Madeleines forsvinden.

Christian B er tidligere dømt for blandt andet voldtægt og er efter sigende kendt som pædofil.

Michael Tatschl beskriver ham som en mand, der var mere end i stand til at kidnappe et barn for 'seksuelle kicks' og penge. Desuden forklarer han, at B havde pralet med at sælge børn. Noget, der endnu ikke er fundet bevis for.

Han skulle ifølge Tatschl have talt om at sælge børn til Marokko.

Da han bliver spurgt om, hvorfor han ikke selv har kontaktet politiet, så svarer han, at det er fordi, han ikke kan lide politiet.