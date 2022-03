Den første kvindelige udenrigsminister i USAs historie, Madeleine Albright, er død onsdag af kræft.

Hun blev 84 år.

Det oplyser familien i en erklæring på Albrights Twitter-profil.

Below is a statement from the family of @Madeleine: pic.twitter.com/C7Xt0EN5c9 — Madeleine Albright (@madeleine) March 23, 2022

"Vi er knuste over at meddele, at Dr. Madeleine K. Albright, den 64. udenrigsminister og den første kvinde til at besidde den stilling, døde tidligere i dag. Hun var omgivet af familie og venner. Vi har mistet en kærlig mor, bedstemor, søster, tante og ven, skriver familien.

Madeleine Albright er født i Prag. Hendes far var diplomat blandt andet i det tidligere Jugoslavien.

Da kommunisterne tog magten, udvandrede familien. I 1949 fik de politisk asyl i USA.

Præsident Bill Clinton valgte Albright som USAs øverste diplomat i 1996, og var en del af de sidste fire år af Clintons tid som præsident.

På det tidspunkt var hun den højest rangerende kvinde i den amerikanske regerings historie. Hun var dog ikke i spil til præsidentposten, fordi hun var indfødt i Tjekkoslovakiet.

Både som FN ambassadør og som udenrigsminister var der to emner, Albright aldrig missede en chance for at promovere: demokrati og kvinders ligestilling.