Kate og Gerry McCann truer med at slæbe den portugisiske politichef Concalo Amaral i retten - igen.

Deres onde ånd fra Portugal optræder nemlig i en ny dokumentar på Netflix om deres datter.

Her giver han igen udtryk for sit syn på den kontroversielle sag.

Lige siden den dengang tre-årige Madeleine McCann tilbage i 2007 forsvandt fra sine forældres ferielejlighed på den portugisiske Algarve-kyst, har Amaral hævdet, at forældrene stod bag.

Politichefen mener - dengang som nu - at den lille pige døde som følge af en ulykke, og at forældrene derefter valgte at dække over hendes død.

Madeleine McCann var ni dage fra at fylde fire år, da hun forsvandt. Foto: REAL MADRID TV / HO

Han har fremsat sine beskyldninger i en bog og desuden medvirket i en anden dokumentar om sagen.

Bogen fik McCann-parret til at slæbe Amaral i retten og anklage ham for æreskrænkelser. En sag, som han i første omgang tabte. Den blev dog senere omstødt, og så sagsøgte han dem for injurier.

Nu er den så gal igen.

I denne uge sender Netflix dokumentar-serien 'Disappearance of Madeleine McCann' på gaden, og her er den kontroversielle portugiser blot en af mange eksperter og nøglepersoner, der medvirker.

forældrene Kate og Gerry McCann. Foto: FRANCISCO LEONG

En talsperson siger til den britiske avis The Sun, at parrets advokat vil følge serien og derefter vurdere, om der er grundlag for et sagsanlæg.

»Hr Amaral er blevet ved med at fremsætte falske og ondsindede beskyldninger mod Madeleines forældre, som har resulteret i en langvarig kamp. Han vandt appelsagen, men Kate og Gerry vil føre sagen til Højesteret.«

»Kate og Gerry ønsker ikke at have noget som helst med Netflix-programmet at gøre, men de har forstået, at hr Amaral spiller en rolle i det, og de ønsker at sikre sig, at han ikke anklager dem for noget.«