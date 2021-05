Maj er år efter år en svær måned for Kate og Gerry McCann. I år er det lidt værre.

»I år er det særligt gribende, fordi vi burde fejre Madeleines 18 års fødselsdag,« lyder det fra parret.

For første gang i 2021 er forældrene til den forsvundne britiske pige kommet med en status på deres officielle eftersøgningshjemmeside. Og det sker altså, fordi kalenderen nu siger, at vi befinder os i årets femte måned. Maj.

En måned som ikke bare markerer Maddies fødsel 12. maj 2003, men også tidspunket for den treårige pige forsvinden 3. maj 2007 – hvor hun blev bortført fra en ferielejlighed i Praia da Luz på den portugisiske Algarvekyst.

Kate og Gerry McCann. Foto: DARREN STAPLES Vis mere Kate og Gerry McCann. Foto: DARREN STAPLES

Kate og Gerry McCann beskriver i det nye opslag maj som en evig påmindelse om »årene, der er gået« samt »års samvær, der er gået tabt, eller er blevet stjålet.«

Trods 14 års forgæves eftersforskning har forældrene endnu ikke givet op.

»Coronapandemien har af mange årsager gjort året endnu sværere, men heldigvis er eftersøgningen af Madeleine og hendes bortfører fortsat,' lyder det fra Kate og Gerry McCann:

»Uanset hvor lille det er, holder vi fast i håbet om at komme til at se Madeleine igen. Som vi har sagt igen og igen, har vi brug for at få vide, hvad der skete med vores vidunderlige datter.«

Madeleine McCann forsvandt i maj 2007. Foto: HANDOUT Vis mere Madeleine McCann forsvandt i maj 2007. Foto: HANDOUT

Mens der altså ikke er dukket afgørende nyt om den britiske pige trods mange års ihærdig indsats, er der dukket en ny mistænkt op.

Igennem en nu længere periode har den 44-årige Christian B. været hovedmistænkt i sagen om den forsvundne britiske pige. Tyskeren har allerede fået en dom for at have brudt ind i en kvindes lejlighed og her fuldført en voldtægt i 2005. Han er desuden for nylig blevet sigtet i en lignende sag fra 2004.

Begge episoder skulle have fundet sted på portugisiske Algarvekyst, hvor Christian B. boede fra 1996 til 2007.

Det er altså samme sted, hvor Maddie forsvandt for 14 år siden.