Et 42-årigt madbud på en motorcykel er kommet på alles læber i Irland.

Manden, en brasilianer ved navn Caio Benicio, som har boet i Dublin i et år, kom tilfældigvis forbi, da en mand torsdag angreb en gruppe børn med kniv.

Og så tog han affære.

Nu har taknemmelige borgere besluttet sig for at vise taknemmelighed til Caio Benicio, der var på arbejde som madbud, ved at købe ham en pint.

Og det har rigtig mange gjort. Det skriver blandt andre Irish Independent.

Caio Benicio fortæller selv, at han ikke havde tid til at være bange.

Han brugte sin hjelm til at slå på den mand, der var i færd med at angribe tre børn og en kvindelig pædagog. Og dermed fik han stoppet knivoverfaldet.

Et af børnene, en femårig pige, er fortsat i kritisk tilstand, og pædagogen er også fortsat indlagt med alvorlige skader.

»Jeg har selv to børn, og jeg havde ikke tid til at være bange. Jeg handlede bare,« siger Caio Benicio til mediet.

»Jeg var på arbejde som på enhver anden dag. Og jeg passerede Parnell Square. Det så først ud til at være en slåskamp, en normal slåskamp. Jeg satte farten ned på min motorcykel, og det var en mand og en kvinde,« siger han.

Caio Benicio fortæller herefter, at han så, at en kvinde forsøgte at beskytte en lille pige fra manden.

»Hun var meget, meget modig. Hun kæmpede for en pige, en lille pige. Jeg tænkte, 'hvad sker der her', og så jeg ham med en kniv, og hvordan han tog fat i en lille pige,« forklarer Caio Benicio.

Herefter tog Caio Benicio sin hjelm af og brugte den til at slå overfaldsmanden i hovedet.

Manden væltede omkuld, hvorefter andre forbipasserende sørgede for, at manden ikke slap væk og efterfølgende kunne anholdes.

I skrivende stund har 23.100 personer doneret til indsamlingen, der har til formål at købe en pint til Caio Benicio.

De mange mennesker har – indtil videre – indsamlet i alt 242.263 euro til brasilianeren. Det svarer til cirka 1,8 millioner kroner.

Hvis vi antager, at en pint of Guinness gennemsnitligt koster omkring seks euro i Dublin, vil Caio Benicio – som indsamlingen går lige nu – kunne købe cirka 40.300 pints af den populære irske øl uden selv at skulle have penge op af lommen.

Politiet anholder en mand i forbindelse med optøjer, som opstod efter knivoverfaldet torsdag i Dublin. Foto: Clodagh Kilcoyne/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Politiet anholder en mand i forbindelse med optøjer, som opstod efter knivoverfaldet torsdag i Dublin. Foto: Clodagh Kilcoyne/Reuters/Ritzau Scanpix

Ovenpå knivoverfaldet i Dublin opstod der voldsomme optøjer og sammenstød med politiet, da en større gruppe vrede demonstranter gik på gaden.

Tre betjente har pådraget sig alvorlige skader, og op imod 60 andre kom mindre slemt til skade i forbindelse med de voldsomme uroligheder i den irske hovedstad.

Overfor Irish Independent bekræfter politiet, at der foreløbigt er foretaget 34 anholdelser efter torsdagens optøjer.