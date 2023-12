Deon Smith havde netop afleveret takeaway-mad i en lejlighed, da hun bemærkede ham.

Den lille dreng nærmede sig, og det, der herefter skete, efterlod hende dybt chokeret.

40-årige Deon Smith var på vej tilbage til sin bil, efter at hun efter midnat den 30. november havde afleveret den takeaway-mad i den amerikanske by Richmond, der var blevet bestil via app'en DoorDash, da hun spottede drengen og en teenager.

Derefter skete der noget både overraskende, dramatisk og skræmmende.

»Den mindste af dem kom hen til mig. Jeg troede, han ville bede om penge eller noget i den stil, men pludselig pegede han på mig med en pistol og bad om mine bilnøgler,« siger Deon Smith til det amerikanske medie Scripps News.

Deon Smith, som selv er mor til en pige på ti år, forsøgte at deeskalere situationen og tale drengen til fornuft, men forgæves.

I stedet sprang teenageren ind i hendes bil – som Deon Smith havde ladet stå med motoren tændt, mens hun afleverede maden – og råbte til drengen, at han skulle gøre det samme.

De to mindreårige forsøgte få DoorDash-buddet med ind i bilen, men Deon Smith nægtede.

Herefter kørte de to drenge fra stedet.

Da politiet efterfølgende tilbageholdt dem, efter at de var kørt galt i bilen, fik Deon Smith endnu en overraskelse.

Det viste sig, at drengen, som havde truet hende med en pistol, er 11 år gammel.

De to mindreårige bilrøvere blev behandlet på et lokalt hospital, men havde kun pådraget sig mindre knubs.

De er nu løsladt, men sigtet for bevæbnet røveri.

Deon Smith – der arbejder som sygeplejerske, men i to år har bijobbet som DoorDash-bud for at spare op til at købe et hus – priser sig efter hændelsen lykkelig for, at hun slap med livet i behold.

Men uden sin bil kan hun hverken fortsætte arbejdet som hjemmesygeplejerske eller som DoorDash-bud.

Derfor har nogle af hendes venner oprettet en GoFundMe for at skaffe penge til, at Deon Smith kan få en ny bil.