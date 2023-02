Lyt til artiklen

Der er nu gået 74 dage, siden den amerikanske pige Madalina sidst blev set.

Indtil videre har det været småt med oplysninger i den mystiske sag – men nu forlyder det, at eftersøgningen er blevet rykket fra hendes hjemby til et fjerntliggende skovområde dybt inde i bjergkæden Appalacherne.

Det skriver Inside Edition.

Ifølge det amerikanske medie blev der taget et billede af den savnede 11-årige pige i den afsidesliggende del af North Carolina, hvor politiet nu fokuserer deres efterforskning.

Sagen om den savnede Madalina har vakt stor opsigt. Blandt andet fordi, der gik lang tid, før hendes forældre meldte hende savnet. Foto: Cornelius Police Department Vis mere Sagen om den savnede Madalina har vakt stor opsigt. Blandt andet fordi, der gik lang tid, før hendes forældre meldte hende savnet. Foto: Cornelius Police Department

Billedet af Madalina, der poserer på toppen af Mount Mitchell, viser dermed ifølge Inside Edition, at hun havde besøgt området, før hun forsvandt.

Det vides dog ikke, hvornår billedet helt præcist blev taget.

Det kan dog spille ind på, hvorfor politiets eftersøgning har bevæget sig fra Madalinas hjemby i Cornelius til Madison County, der beskrives som et tætbevokset og tyndt befolket område dybt inde i Appalacherne, som er et system af bjergkæder, der strækker sig over et stort område i det østlige USA.

Det amerikanske medie skriver videre, at politiet har rakt ud til lokalbefolkningen for at høre, om nogen har set Madalina, hendes mor – Diana Cojocari – eller moderens bil i området.

Madalina har ikke været set siden den 21. november. Foto: Cornelius Police Department Vis mere Madalina har ikke været set siden den 21. november. Foto: Cornelius Police Department

Ifølge Inside Edition skulle flere beboere have informeret myndighederne om, at de havde set Diana Cojocaris bil i området i dagene efter, at Madalina sidst blev set.

Datteren blev dog ikke set sammen med moderen – og det er dermed fortsat den 21. november, den 11-årige pige sidste gang blev set.

Der blev hun fanget af et overvågningskamera om bord på skolebussen, før hun stod af.

Den seneste måned har det været småt med oplysninger i den opsigtsvækkende sag. I begyndelsen af januar kom det frem, at Cornelius Police Department, der står for efterforskningen, efterlyste vidner, der havde set Diana Cojocari eller hendes bil i Madison County-området mellem datoerne 22. november og 15. december.

Det blev dog ikke oplyst, hvorfor man ledte efter de vidner.

Hele sagen om den savnede Madalina har vakt stor mystik, siden den første gang kom frem.

Særligt fordi der gik omkring tre uger, fra hun sidste gang blev set, til hendes mor meldte hende savnet i midten af december (det kan du læse mere om i artiklen HER).

Både pigens mor og stedfar, Christopher Palmiter, er siden blevet anholdt og sigtet for ikke at have meldt pigen savnet til myndighederne, som loven kræver.