Siden det før jul kom frem, at den 11-årige pige Madalina var forsvundet, har sagen vakt stor opsigt.

Nu vækker også en ny efterlysning af vidner i sagen opsigt – for politiet leder nu efter folk, der har set en helt bestemt bil og en helt særlig kvinde.

Fredag kunne Cornelius Police Department, der står for efterforskningen, nemlig oplyse, at et af Madalinas 'familiemedlemmer' var blevet set i Madison County-området i den amerikanske delstat North Carolina i tidsrummet mellem, at pigen forsvandt og blev meldt savnet.

Et område, der ligger omkring to timers kørsel fra pigens hjem i Cornelius.

Sagen om den savnede Madalina har vakt stor opsigt. Blandt andet fordi, der gik lang tid, før hendes forældre meldte hende savnet. Foto: Cornelius Police Department Vis mere Sagen om den savnede Madalina har vakt stor opsigt. Blandt andet fordi, der gik lang tid, før hendes forældre meldte hende savnet. Foto: Cornelius Police Department

»Vi søger efter førstehåndsvidner, der kan have set denne Toyota Prius eller denne hvide kvinde i Madison County-området mellem datoerne 22. november og 15. december,« lyder det i politiets efterlysning, hvor man har delt et billede af den omtalte bil – og et billede af Madalinas mor, Diana Cojocari.

Siden har flere på de sociale medier undret sig over efterlysningen.

Blandt andet fordi politiet i efterlysningen beskriver en 'hvid kvinde', men har delt et billede af moderen, som dog ikke omtales sådan – og fordi der ikke meldes noget om, hvorfor man søger vidner, der kan have set hende eller bilen i området ved Madison County.

I stedet lyder det blot:

Her ses et billede af efterlysningen. Foto: Cornelius Police Department Vis mere Her ses et billede af efterlysningen. Foto: Cornelius Police Department

»Har du førstehåndsinformation, der kan hjælpe efterforskerne, bedes du kontakte Cornelius Police Department eller FBI.«

Hele sagen om den savnede Madalina har vakt stor mystik, siden den første gang kom frem i midten af december.

Særligt fordi der gik omkring tre uger, fra hun sidste gang blev set, til hendes mor meldte hende savnet.

Tidligere har politichefen fra Cornelius Police Department, Jennifer Thompson, løftet lidt af sløret for, hvad der ledte op til, at Madalina blev meldt savnet den 15. december.

Madalina har ikke været set siden den 23. november. Foto: Cornelius Police Department Vis mere Madalina har ikke været set siden den 23. november. Foto: Cornelius Police Department

I en video, som blev delt på politikredsens officielle Facebook-side, forklarer hun, at både en skolebetjent og rådgiveren på den skole, Madalina gik på til daglig, gentagne gange havde forsøgt at kontakte pigens mor, da hun havde et meget højt fravær.

Ifølge Thompson indvilgede Madalinas mor til sidst i at møde op på skolen – med datteren:

»Efter at have accepteret at tage Madalina med i skole, dukkede Diana Cojocari op alene og sagde, at hun ikke vidste, hvor hendes datter var, og at hun ikke havde set hende siden den 23. november,« fortæller Jennifer Thompson.

Først der – den 15. december – blev pigen dermed meldt savnet til skolen, som anmeldte sagen videre til politiet.

Både pigens mor og stedfar, Christopher Palmiter, er siden blevet anholdt og sigtet for ikke at have meldt pigen savnet til myndighederne, som loven kræver.

Ifølge politiet blev Madalina sidste gang set i offentligheden den 21. november, hvor overvågningsvideo fangede hende, da hun forlod sin skolebus.

Hun er ikke set siden.