Næsten alle oppositionskandidater opfordrede til boykot af valg, hvor præsident genvandt magten.

Madagascars præsident, Andry Rajoelina, er lørdag blevet genvalgt i første valgrunde.

Det oplyser landets valgkommission efter et valg, hvor næsten alle oppositionskandidater har opfordret til boykot.

49-årige Rajoelina opnåede 58,95 procent af stemmerne i den første valgrunde, som blev afviklet 16. november.

Der var relativt lav valgdeltagelse. 10 ud af 12 oppositionskandidater har opfordret til boykot.

De har klaget over et "institutionelt kup", som ifølge dem har tilgodeset den siddende præsident i østaten ud for Afrikas sydøstkyst.

Rajoelina, som er tidligere borgmester i hovedstaden Antananarivo, beskyldes af rivaler for korruption samt at vende det blinde øje til, at landets naturressourcer er under pres.

- Hvilke resultater? Hvad for et valg?, står der i et fælles svar fra oppositionen på en henvendelse om en kommentar til Rajoelinas valgsejr.

- Vi vil ikke anerkende resultaterne af dette illegitime valg.

En af de kun to oppositionskandidater, der stillede op mod præsidenten, siger, at han vil gå til Madagascars højesteret og anmode om, at valgresultatet bliver annulleret.

- Jeg har indgivet to anmodninger om at annullere valgresultatet og om diskvalificering af Andry Rajoelina, siger Siteny Randrianasoloniaiko.

Oppositionen har endnu ikke meddelt, om den vil indgive en fælles klage over resultatet.

Imens siger Rajoelina, at vælgerne med ham har valgt "stabilitet".

Madagascar har været ramt af politisk uro, efter at flere medier i juni rapporterede, at Rajoelina var blevet fransk statsborger i 2014.

Præsidentens modstandere har sagt, at han som følge af landets lovgivning bør miste sit statsborgerskab i Madagascar og dermed også sin mulighed for at være statsoverhoved i landet.

I ugerne op til valget har oppositionen - heriblandt to tidligere præsidenter - næsten dagligt stået i spidsen for store protester. Mange af dem er blevet anset for at være uautoriserede. Flere er blevet opløst ved, at politiet har brugt tåregas.

Rajoelina blev i 2018 valgt som præsident. Han kom første gang til magten i 2009, hvor præsident Marc Ravalomanana blev smidt på porten ved et kup. Rajoelina trådte dog tilbage igen i 2014.

Madagascar er - på trods af en del naturressourcer samt en turismesektor drevet af øens unikke miljø - blandt verdens fattigste lande. Der bor knap 29 millioner mennesker i Madagascar.

/ritzau/AFP