Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, skal finde en ny miljøminister.

Det står klart, efter at François de Rugy tirsdag har valgt at forlade posten oven på en speget sag om dyre middage for skatteborgernes penge.

Rugy har været i vælten, siden graverjournalister fra Mediapart i sidste uge afslørede, at ministeren har brugt offentlige midler på middage med hummer og champagne til sine venner. Det skulle være sket, da han var formand for det franske parlament.

Samme medie har senere skrevet, at Rugy skulle have lejet en lejlighed med en form for boligstøtte i sin hjemby Nantes. Denne type lejligheder er ellers normalt reserveret til folk med mere beskedne lønninger.

Endelig er Rugy også under mistanke for at have fået foretaget en dyr istandsættelse af sin tjenestebolig.

Det har han dog hele vejen igennem afvist - og gør det fortsat. Rugy betegner hele sagen som en hetz.

'Angrebene og mediehetzen mod min familie tvinger mig til at gøre det nødvendige og træde tilbage,' skriver Rugy på Facebook.

45-årige François de Rugy blev indsat som miljøminister i september 2018.

/ritzau/AFP