Iklædt politihjelm med visir giver den franske præsidents sikkerhedsrådgiver og livvagt demonstranter en særdeles hård behandling. Nu bliver han genstand for en efterforskning.

1. maj samlede omkirng 100 demonstranter sig på Place de la Contrescarpe i Paris. Politiet var til stede for at holde demonstrationen under kontrol - og det var Emmanuel Macrons sikkerhedsrådgiver Alexandre Benalla også. På videooptagelser, som den velansete avis Le Monde bringer, ser man, hvordan Benalla først tager fat i nakken på en kvinde og hårdhændet fører hende væk fra stedet, hvorefter de forsvinder ud af kameraets vinkel. Kort efter vender han tilbage, angriber en mandlig demonstrant, der allerede havde fået en hård medfart, da politiet førte ham væk.

Alexandre Benalla tager om mandens hals og løfter ham op, da han forsøger at undslippe. Manden kæmper imod, og Benalla ender med at klaske ham hårdt i hovedet, så han falder bagover. Studenten Taha Bouhafs, der optager videoen, konfronterer ham med kameraet, hvorefter Alexandre Benalla forlader stedet. Flere af politibetjentene så Benallas behandling af demonstranterne, men ingen af dem greb ind.

Alexandre Benalla ses her på cykel i forbindelse med et besøg i Le Touquet i det nordlige Frankrig sidste år. Nu er han centrum for en politisk skandale. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP/RITZAU SCANPIX Vis mere Alexandre Benalla ses her på cykel i forbindelse med et besøg i Le Touquet i det nordlige Frankrig sidste år. Nu er han centrum for en politisk skandale. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP/RITZAU SCANPIX

Som sikkerhedsrådgiver for Emmanuel Macron havde Benalla ansvaret for præsidentens sikkerhed under valget i 2016, ligesom han ofte har fungeret som hans livvagt.

Videoen har nu skabt politisk skandale i Frankrig, hvor Macrons politiske modstandere beskylder ham for at forsøge at dække over Benallas angreb på demonstranterne. Torsdag oplyser statsadvokaten i Paris, at man har sat gang i en undersøgelse af episoden 1. maj.

Benalla har ikke kommenteret hændelsen, men ifølge præsidentens stabschef, Alexis Kohler, bad han om lov til at deltage ved demonstrationen for at se, hvordan politiet håndterede den - men altså kun som observatør. Macron har ikke ønsket at kommentere sagen.