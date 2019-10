En gammel sag om ansættelse af assistenter for EU-midler forfølger fransk kommissærkandidat.

Sylvie Goulard talte sin sag i tre timer, men over to tredjedele af EU-Parlamentet finder den franske kandidat til jobbet som EU-kommissær for det indre marked alt for problematisk.

Faktisk er det kun franskmandens egen liberale gruppe, der vil støtte hende efter en høring onsdag eftermiddag. Derfor kan Goulard ikke - indtil videre - godkendes.

Det står onsdag aften klart ifølge den danske parlamentariker Christel Schaldemose (S). Hun er koordinator i udvalget for indre marked og forbrugerbeskyttelse.

Især den socialdemokratiske gruppe, S&D, og EU-Parlamentets største gruppe, EPP, sendte en byge af kritiske spørgsmål ned over den tidligere forsvarsminister.

De handlede især om en sag om aflønning af assistenter, som efterforskes af EU's antisvindelkontor.

- På os virkede det til, at hun tog det lidt for let. Hun virkede til at blive irriteret over, at vi spurgte. Jeg er ikke imponeret over hende, og jeg er overrasket, for jeg troede, at hun ville være bedre, da hun generelt har et godt ry, siger Schaldemose.

Bekymringen hos de mange parlamentarikere, som var imod Goulard, kan deles i to.

Dels er man bekymret over, at hun har en verserende sag hos EU's antisvindelkontor, hvilket potentielt kan svække EU-Kommissionen.

Dels mener en del, at Sylvie Goulard var for svag i sine svar i forhold til den store portefølje med ansvar for alt fra indre marked og industripolitik til det digitale indre marked og forsvar.

- Professionelt mener jeg godt, at hun kan håndtere denne portefølje. Men har hun moralen til det? Det er jeg mere usikker på. Det er derfor, at vi beder hende om at følge op på det, siger Schaldemose.

Hun understreger, at det er muligt, at socialdemokraterne kan godkende Goulard senere. Og det vil i givet fald ske via nogle svar på substantielle spørgsmål om ansvarsområderne.

Men hun skal formentlig også give løfter om, at hun forlader sin EU-post, hvis eksempelvis antisvindelkontoret finder, at hun har begået ulovligheder.

Allerede kort efter høringen meddelte EPP's koordinator i industriudvalget, Christian Ehler, at den konservative gruppe fandt franskmandens præstation for svag.

Han sagde desuden, at EPP måske vil kræve yderligere en høring af kandidaten.

Hver politisk gruppe stiller nu Goulard tre spørgsmål, som hun får fredag. Hun ventes at svare senest tirsdag i næste uge, som er høringernes sidste dag.

