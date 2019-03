Frankrig ønsker en mere koordineret tilnærmelse til Kina fra EU's side på et tidspunkt med ulmende splittelse.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, er tirsdag i næste uge vært for Kinas præsident, Xi Jinping, samt Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, og EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker.

Ved mødet i Paris gælder det fremtidens multilaterale forhold mellem Europa og Kina, siger en kilde fra det franske præsidentkontor.

Forhandlingerne skal fokusere på handel, klima og de kinesisk-europæiske relationer.

- Frankrig ønsker en mere koordineret tilnærmelse til Kina fra EU's side og i mindre grad bilaterale relationer mellem Kina og de enkelte medlemslande.

Mødet kommer på et tidspunkt, hvor EU har taget skridt til at anlægge en mere defensiv strategi over for Kina.

Kursen skyldes Kinas lukkede økonomiske system. Det har givet mange indtryk af, at landet ikke rigtigt går ind for frihandel.

- Dette møde den 26. marts er det første skridt, siger embedsmanden fra Macrons stab.

- Ved mødet skal der skabes et godt grundlag for konkrete resultater ved EU-Kina topmødet den 9. april, siger han.

Ved EU-topmødet i Bruxelles torsdag talte Macron om nødvendigheden af en "europæisk vækkelse". Han begrunder behovet med, at Kina forsøger at producere sofistikerede produkter, som vil konkurrere med europæiske varer.

- Fra begyndelsen af min embedsperiode har jeg opfordret til klar bevidsthed om den europæiske suverænitet og om behovet for at sikre den, sagde den franske præsident.

Macron bød en ny tipunktsplan fra EU velkommen. Den skal sikre en mere bestemt politik over for Kina.

I EU ulmer en splittelse omkring forholdet til Kina. Nogle lande er skeptiske og henholdende over for den globale supermagt. Andre lande - navnlig i det sydlige Europa - er villige til at indgå hurtige aftaler for at få investeringer fra Kina i havne, transport og energi.

Xi ventes under sit besøg i EU at indgå ikke-bindende aftaler med Italien og måske også Polen og Grækenland. Aftalerne skal koble landene på Kinas gigantiske Silkevejsprojekt.

Kina har planer om at bruge, hvad der svarer til op mod 6400 milliarder kroner på projektet, som er en blanding af transportruter til lands og til vands.

Silkevejen vil blandt andet bestå af 51 togforbindelser, der forbinder 27 kinesiske og 28 europæiske byer. Den runder også mange steder i Mellemøsten og Afrika. I alt indgår over 70 lande i den kinesiske vision.

Regeringer i blandt andet USA, Japan og Indien frygter, at det kinesisk dominerede projekt vil undergrave deres indflydelse og styrke kinesernes.

