Frankrigs præsident accepterer ikke, at EU-lande, der nyder godt af unionen, kan afvise migranter ustraffet.

Paris. EU-lande, som afviser at tage imod asylberettigede personer, skal straffes økonomisk, mener den franske præsident, Emmanuel Macron.

Udtalelsen falder, dagen før at Macron i Bruxelles mødes med stats- og regeringschefer fra et stort antal EU-lande, som søndag skal drøfte en fælles asylpolitik.

- Jeg foretrækker ordninger, som omfatter sådanne tiltag, siger Macron på et spørgsmål om økonomiske sanktioner under et fælles pressemøde med Spaniens premierminister, Pedro Sanchez.

Søndagens minitopmøde i Bruxelles er arrangeret i et forsøg på at finde fælles fodslag om asylpolitikken, inden EU's stats- og regeringschefer mødes i næste uge.

- Man kan ikke have lande, som i vid udstrækning drager fordel af EU's solidaritet, og som i stort omfang lufter deres nationale selviskhed, når det gælder spørgsmålet om migranter, siger Macron.

Idéen om at indføre økonomiske sanktioner mod lande, der ikke vil tage imod flygtninge, er ikke ny.

